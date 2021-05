Billboard頒獎禮 大贏家The Weeknd奪10獎 BTS社交網藝人獎5連霸

【明報專訊】被視為美國樂壇三大盛事之一的Billboard音樂頒獎禮,香港時間昨早舉行。受疫情影響,韓國組合防彈少年團(BTS)未能親自到洛杉磯領獎,但仍捧走4獎,並越洋表演了最新單曲;至於全晚大贏家,則是加拿大歌手The Weeknd橫掃10個獎項,包括年度最佳歌手。Pink與9歲女兒Willow的演出及Drake帶同3歲兒子 Adonis上台,亦為頒獎禮帶來一絲的親子味道。

現年31歲的The Weeknd奪得最佳歌手、最佳男歌手及最佳R&B歌手等合共10獎,成為全晚大贏家;其間他坐在紅色開篷車出場獻唱大熱歌曲《Save Your Tears》,又有一批紅白色車「伴舞」,場面華麗。

Pink母女合作演出

至於身在韓國的BTS,隔空獻唱最新單曲《Butter》,又刷新組合在Billboard音樂頒獎禮的紀錄,奪得最佳組合、最暢銷單曲歌手、最暢銷歌曲及觀衆投票的最佳社交網藝人等共4個獎。BTS憑歌曲《Dynamite》獲得最佳暢銷歌曲獎時,隊長RM透過視像致謝表示,「我們希望透過歌曲《Dynamite》與各位分享活力,我認為這次獲獎證明我們實現了這個目標」。值得一提的是,BTS自2017年起連續5年奪得最佳社交網藝人獎,而今年此獎的對手包括同鄉男子組合Seventeen及女團Blackpink、菲律賓男團SB19及美國樂壇小天后Ariana Grande等。

去年在洛杉磯被轟亡的20歲饒舌歌手Pop Smoke憑首張大碟《 Shoot For The Stars, Aim For The Moon》贏得200大專輯獎,其母Audrey代為領獎,並稱兒子是「戰士」。至於與《變形金剛》女星美瑾霍絲(Megan Fox)打得火熱的男歌手Machine Gun Kelly,奪得最佳搖滾歌手前,先親吻女友,公開放閃,據報兩人行紅地氈時已在傳媒鎂光燈下激吻。

頒獎禮亦有溫馨一幕,加拿大歌手Drake自2010年起,在美國Billboard有9張冠軍大碟及6首單曲登榜首,因此獲大會頒發10年來最佳歌手獎,Drake帶同年僅3歲的兒子Adonis上台,父子一起分享榮譽,Drake致謝時稱不是太懂得承受讚賞,「我對自己的音樂很自覺,就算做出不錯成績,也永遠會懷疑如何可做得更好」。至於女歌手Pink則從搖滾歌手Jon Bon Jovi手上接過偶像獎,後者稱當Pink只有22歲已認識她,並從此成為好友。Pink其後唱出連串金曲,又與9歲女兒Willow合唱《Cover Me In Sunshine》,並在台上做出如雜技的表演。