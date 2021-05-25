李勝基認戀「崔尚宮」女兒李多寅

有韓媒去年拍得李勝基與李多寅約會，兩人昨日公開戀情，表示因有相同興趣而發展成為戀人。

【明報專訊】曾與少女時代成員潤娥拍拖的《Mouse》34歲男星李勝基，被韓媒踢爆他正與《愛麗斯時空旅人》（前譯《Alice》）28歲女星李多寅拍拖。韓媒指二人因打高爾夫球而結緣，彼此有共同喜好而變得親近，並發展成戀人。據報李勝基早前忙於拍攝新劇《Mouse》，但有空就會與李多寅約會。

對於戀情，李多寅所屬經理人公司表示，兩人五六個月前開始帶着好感，小心翼翼地互相了解。希望外界能給予溫暖的關心和支持，讓兩人繼續美好地交往下去。

韓媒《Dispatch》其後公開李勝基與李多寅的約會照，指二人去年底相約到江原道度假兼打高爾夫球，李勝基順道帶女友探望居住在附近的外婆，報道指雙方已見過家長。

戀情曝光後，有網民表示李多寅的家庭背景複雜，其母是《大長今》扮演「崔尚宮」的資深女星甄美里，胞姊是《致忘了詩的你》李侑菲，三母女都是演員；甄美里與第一任丈夫離婚後，帶着兩名女兒改嫁李姓商人，後者2018年因造巿兼偽造資料，被判入獄4年。

另外有韓媒報道，李勝基本月底約滿合作多年的經理人公司，之後會與父親開設個人事務所，並會跟舊公司保持合作關係。

文：蘇珮欣