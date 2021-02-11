MIRROR邱士縉臨時缺席首映禮 保錡低調撐女友張沛樂 同場不合照

【明報專訊】新民黨成員李梓敬前日在YouTube節目公開稱人氣男團MIRROR背後的政治立場是「深黃」，又提到成員Stanley（邱士縉）為被視為「藍店」的美心旗下品牌「Shake Shack」與「Deliveroo戶戶送」代言，粉絲雙重標準，引起熱話。MIRROR經理人花姐未就李梓敬言論回應，昨晚電影《我的印度男友》首映禮，Stanley原本在出席嘉賓名單上，卻臨時甩底，似避傳媒追訪。電影公司稱Stanley是旨呈邀請的嘉賓，臨時以短訊通知缺席，沒解釋原因。

張沛樂（沙律）參演《我的印度男友》，ERROR成員吳保錡來捧女友沙律場，今次是他們公開戀情首次出席公開活動，但保錡跟唱電影主題曲的旨呈合照後匆匆進場，拒跟女友合照，他說：「唔好啦，我嚟撐場咋。」

沙律不覺《自肥》低俗

沙律受訪時承認與保錡結伴來，不過她事前有工作，故相約在戲院門外等，不合照是尊重首映禮，免搶風頭。對於網民已接受他們的戀情，她說：「好開心，幾好。」她有聽保錡作曲及填詞的新歌《W.W.W.M》。問到歌曲是否保錡的心聲？沙律說：「之前他受訪時也說作品代表其生活的點滴，很開心有人欣賞他的作品，我好支持，他希望大家都支持。」說到保錡在《ERROR自肥企画》受罰要剃陰毛，被指低俗？她說不覺得：「不同人睇的東西都不同，睇到搞笑就是搞笑，睇到低俗就是低俗。」沙律不介意跟保錡情侶檔出席活動，最重要成件事開心、舒服，大家又接受他們。

記者：柯美

攝影：劉永銳