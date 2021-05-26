樓上樓下隔離都要見一面 吳卓羲黃宗澤出關相擁而泣

【明報專訊】邵氏網劇《廉政狙擊》昨日在中環舉行開鏡拜神儀式，一眾演員吳卓羲、黃宗澤、王浩信、胡定欣、蔡思貝、譚俊彥及黃智雯出席。吳卓羲與黃宗澤這對好兄弟再合作，連他們也數不清合作了多少次，但兩人齊聲說不會對到悶，現在有工開已好開心，不敢嫌棄對方。他們透露之前一起到深圳工作，隔離時住樓上樓下見不到面，要特登伸個頭出窗才見到，黃宗澤說：「出關時相擁而泣。」吳卓羲也稱眼淚在心裏流。笑他們會否太過癡纏？他們笑說絕不會發生，看他們的花邊新聞都知道，吳卓羲稱未看破世情，還有求知「慾」，未轉「基」。

吳卓羲自爆不著內褲

吳卓羲與黃宗澤劇中分別飾演富二代律師及ICAC調查員，動作全交給王浩信。雖沒有動作場面，但吳卓羲表示在酷熱天氣開工衣衫盡濕，十分辛苦。有否帶多幾條內褲開工？吳卓羲說：「我平時都唔著。」他隨即補鑊，稱並非不愛著內褲，「流咁多汗，換都無用」。

胡定欣被角色感動

飾演O記的王浩信承認大部分動作場面都由他負責，其中一場由5樓跳落地面，「預了驚險，但都會親自上陣，吊威也好安全的」。該劇是胡定欣加盟邵氏後首齣演出的劇集，她說：「該劇是我拍劇以來，成長背景最複雜、最苦及最痛的角色，講我因一場意外失去一條腿，要安裝義肢，睇劇本時已喊。」對於該劇與無綫拍攝中的《廉政行動2022》類似，被指鬧雙胞？王浩信覺得無所謂，因取材和角度均不同。

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com