被騙往內地打「回春針」疑染惡菌 83歲余慕蓮康復盼活多兩年

【明報專訊】83歲的余慕蓮（魚毛）去年底因肺纖維化入醫院，同時驗出患血液炎，屬血癌一種要洗血，其間情况不樂觀，曾入ICU接受治療，要插喉及以呼吸機幫助呼吸，還要打強心針。她住院半年，上月26日出院回家休養。近日狀態甚佳的魚毛不時由朋友陪同下外出，她受訪時提到3年前被朋友游說到內地做身體檢查，注射了兩支「回春針」，懷疑因此令血液染惡菌，事件令她耿耿於懷。

娛樂組

魚毛昨日由資深傳媒汪曼玲，以及一班朋友陪同下，齊齊外出飲茶，精神奕奕的魚毛胃口大開，開心享受食點心。汪曼玲透露醫生吩咐魚毛只要慢慢吃，什麼都可以吃，不用別人餵食。

身體檢查變打針

魚毛患血液炎，已接受了第一次標靶治療，是否需要繼續接受治療，有待醫生評估再決定。她接受訪問，提到3年前跟朋友到廣州，被游說到診所做身體檢查，更為她注射兩支「回春針」；又被拍了照片，回港後對方給她兩萬元當酬勞，魚毛覺得事件有可疑而拒收錢。

魚毛稱：「現在仍為事件耿耿於懷，兩支『回春針』成分不明，我的血液染惡菌也不知道是否有關。」提到她過去半年在醫院接受治療，魚毛憶述初時以為是小毛病，檢查後便可以離開，怎料一住半年，要插喉又要用呼吸機維持生命，難受得想死了便算。

感激朋友支持

因疫情關係，魚毛留醫期間，朋友不能探望，長期卧牀致生褥瘡，十分難受。後來病情好轉，醫護讓她每日拆喉數小時，可以打電話給朋友，薛家燕每日跟她通電話傾偈，好鄰居又幫她墊支住院雜費，感到人間有情。

現在魚毛回家休養有印傭姐姐照顧，體力逐漸恢復，不用再吃流質食物。7月是魚毛的84歲生日，希望上天可以給她多玩兩年，不會要求太多。