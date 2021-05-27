模特兒王丹妮傳演百變天后 梅艷芳傳記電影預告片首曝光

【明報專訊】已故樂壇百變天后梅艷芳（梅姐），不經不覺離世近18年，一班梅姐生前好友及歌迷，對她的愛依然不減。安樂電影公司老闆江志強遵守與梅姐的承諾，一圓亡友臨終前的願望，開拍電影《梅艷芳》，希望藉電影傳達梅姐永不言棄的精神，在逆境時能為香港打氣。昨日首條預告片曝光，片中重現梅姐最後一次紅館演唱會，扮演她的女角穿上一襲華麗白色婚紗，說出一番令人動容的話︰「我將自己嫁給了你們、嫁給了音樂、嫁給了舞台。」雖然未見到女角樣貌，但有傳是畢業於北京舞蹈學院、去年下嫁羅孝勇的模特兒王丹妮扮演梅姐。

實現梅姐遺願

江志強細訴電影由來，稱2003年的某天應梅姐邀請見面，他憶述：「梅姐希望我能為她拍一部傳世的電影，當時我和導演張藝謀特地在《十面埋伏》中為她設計了一個角色，可惜最後因為她的離去，無法實現。多年來我一直惦記着她未圓的夢，因與梅姐的交情，我仍然希望圓她臨終前的願望，同時填補最後《十面埋伏》合作不成的遺憾，促成開拍電影《梅艷芳》。」

藉電影為香港打氣

江志強大讚梅姐絕對是香港人的女兒，很欣賞她那份敬業、專業，並說：「由荔園的小歌星躍升為天后的傳奇，她拼搏至最後一刻的精神，永不言棄的信念，正正代表香港人的精神，同時希望多些香港人能看到這部電影，接收到這份正能量的信息，特別在逆境時，能為香港打氣。」

為實現梅姐的遺願，江志強約在3年前，終找到合適的演員、導演和劇本，最重要的是等待一個具備梅姐神韻的演員出現，他說：「花了3年以上的時間，在全亞洲找合適的人選，終於給我們找到了這名在戲中飾演梅艷芳的新人。沒有她，我們開拍不了這部電影，同樣地沒有梁樂民這名有心的導演，也完成不了《梅艷芳》。」

梁樂民：遇上《梅艷芳》是福氣

梁樂民負責編劇及執導《梅艷芳》，他回憶《寒戰2》還在後期剪接階段時，跟江志強見面，對方告訴他一直想拍一部梅姐的傳記，問他能否執導，梁樂民說：「我對他說︰『你選擇今天跟我說這個願望，我很難推卻。』當天是12月30日，梅姐離開我們的那一天。編導生涯能遇上《梅艷芳》是我的福氣。」

梅姐對梁導來說也別具意義，他說：「梅姐當紅的時代是我們成長的年代。電影除了記錄她，我們還努力記錄了香港的1980年代。梅姐對我的意義，是典型香港兒女的模範，出身雖然寒微，卻憑着自身努力，創造一番事業。成名後卻從沒架子，常常將家人朋友記掛在心。社會各界需要幫忙時，她總是義不容辭，無論遇到什麼逆境，亦從沒放棄。梅姐的人生，某程度上代表着我們香港人的奮鬥故事。」

娛樂組

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