照腸鏡後逼醫護聽新歌 鄭欣宜被綁牀上

又暈又嘔的泳兒被同事取笑有孕，她稱大家想多了。（攝影／記者：陳釗）

【明報專訊】鄭欣宜、連詩雅及泳兒等前晚錄影《勁歌金曲》。早前欣宜做完盲腸炎手術後，不慎弄爆傷口要再入院檢查，安全起見照埋腸鏡，她自爆笑料說：「麻醉藥過後，發現被綁在牀上，原來在我醒與未醒之間，不斷爬起來逼醫護人員聽我首新歌《先哭為敬》，真的很黐線，幸好我沒有講粗口。」

欣宜稱由於肥胖，擔心有睡眠窒息症，所以瞓覺時會用App監察自己，並說：「除了錄到我的鼻鼾聲外，原來我還會發開口夢，試過用很狡猾的聲線說『大家都有着數嘛』，又試過用很姣的聲線說『你知你想要咩嘅』，很好笑。」

泳兒胃炎又暈又嘔

泳兒早前因胃炎兩度見暈入院，又被拍到去看中醫，身體狀况令人擔心。她表示入院兩次因出院後又再暈，留院順道身體檢查，照了胃鏡和腸鏡，泳兒說：「我還擔心腦部有問題，檢查埋個腦，醫生說無事，只是胃炎。」

笑問可曾懷疑是害喜？泳兒笑稱每次跟身邊同事講她想嘔，對方就會恭喜她，她沒有驗孕，自言是安全的，並說：「男友都可能擔心（懷孕）。」是否未夠3個月不能講？她笑說：「你們想多了。」

連詩雅想同黃嘉雯合作

早前到內地逗留3個月拍新劇的連詩雅，稱是她30年來首次離開屋企那麼久，談到早前有傳前港姐冠軍黃嘉雯介入她與緋聞男友陳家樂的戀情，不過男方已否認，向她派定心丸。問到連詩雅離港期間，可有每日跟陳家樂視像？她避談：「我有視像很多人， 例如黃翠如和陳自瑤。（傳你們感情有問題？）感情事向來都說不想回應，希望大家專注我的工作。」連詩雅表示認識黃嘉雯，因選港姐時有揀對方做冠軍，希望稍後有機會合作。

記者：陳釗