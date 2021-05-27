周杰倫8月中環騷現假飛 主辦籲歌迷勿上當

【明報專訊】台灣天王周杰倫（周董）的世界巡迴演唱會香港站，將於8月在中環海濱舉行6場，近日出現假門票。昨日寶輝娛樂董事總經理謝嘉豪（Simon）見記者，表示有人將一些用化學劑抹去表層和沒有座位編號的門票寄來公司，稱門票損毀，要求換票，但公司職員一眼便看穿是假飛，他說：「騙徒手法層出不窮，可能因為周杰倫演唱會原定2019年12月在香港迪士尼樂園舉行，每場可容納2.2萬名觀眾，現在改在中環海濱舉行及限聚令，只可以七成五入座率，座位減少7000個，門票非常緊張，騙徒才覺得有機可乘，所以向周杰倫歌迷呼籲，不要循非法網站買飛，不想歌迷有損失。（會否加場滿足歌迷？）都想，要和周董商量叫他幫忙，加幾多場要睇周董。」是否已報警？Simon表示這是考慮之一，暫時不可以透露太多。

能否如期 要看疫情

台灣疫情嚴重，會否擔心影響演唱會？Simon說：「未知情况，要看台灣疫情發展。（有沒有Plan B？）正面些，希望做到。（周董何時來港？）六七月睇疫情如何才決定，若如期舉行，周董會率百多人來港先隔離。」為了答謝歌迷苦等兩年多，憑門票可以抽獎，頭獎有兩份，是周董送出的絕版黑膠套裝。

記者：柯美