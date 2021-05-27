新垣結衣待嫁拒拍《逃恥2》 星野源求婚方法簡單但有用

【明報專訊】日劇《逃避雖可恥但有用》（簡稱《逃恥》）主角星野源及新垣結衣上周宣布婚訊後，前晚男方首次公開露面，到電台主持深夜節目，吸引半百傳媒採訪，他承認至今仍未註冊，亦未同居，就連婚禮日期及地點也未落實。被問到求婚過程？星野源笑說很簡單：「我只是說，請你跟我結婚吧。」他又強調去年11月拍罷《逃恥》特備劇後才正式拍拖。據日媒報道，電視台曾邀請二人合拍《逃恥》第2季，「結衣BB」疑計劃婚後引退，結果未能成事。

現年40歲的星野源前晚乘車抵達電台門外，約50記者早已在場守候，並向準新郎送上祝福，他表現興奮又尷尬：「嘩！太厲害了，我從未遇過這種場面呢！」他表示在過去一星期，收到大量祝福，令他非常感動。至於婚禮細節，仍待一切安頓後再打算。

暱稱女友「小結衣」 婚後一切不變

星野源主持深夜電台節目《All Night Nippon》期間，不少粉絲「捱眼瞓」收聽並踴躍發問，有人問他倆怎樣互相稱呼對方？星野源表示拍拖後會暱稱女友為「小結衣」，女方有時稱他作「源先生」，亦偶爾叫他「星源先生」。

聽眾亦對日媒曾經報道兩年前星野源為了追求新垣結衣，刻意搬入同一幢大廈的傳聞甚感興趣，他澄清事件純屬偶然，「當時只考慮到保安理由，於是選擇一幢有藝人居住的大廈」，他強調二人拍罷《逃恥》特備劇後，才展開追求攻勢。

星野源婚前緋聞不斷，先後跟女歌手aiko、《型人狗仔隊》二階堂富美、《海街女孩日記》夏帆、《你已藏在我心底》石橋杏奈及女主播有働由美子等拉上關係。他主持電台節目期間，亦愛說黃色笑話，前晚他強調婚後一切不會改變，「請大家繼續多多指教」。

日媒稱2023年引退後相夫教子

新垣結衣上周宣布婚訊時，同時公布與經理人公司LesPros解除合約，今後會以自由身工作。據日媒報道，她明年接拍NHK大河劇《鐮倉殿的13人》後，最快在2023年引退，轉當全職妻子甚至媽媽。昨日有消息人士透露，TBS電視台播出《逃恥》特備劇後，計劃原班人馬開拍《逃恥》第2季，並於今年10月開播，其後計劃突然告吹，相信是跟她已決定結婚有關。