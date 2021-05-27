【開箱】大隻外形耽誤編導事業的「狂野」雲狄素 遇伯樂史匹堡

【明報專訊】荷李活大片《狂野時速9》（F9）男星約翰辛納（John Cena）早前受訪時稱「台灣是首個看到《狂野時速9》的國家」，惹來內地網民反感，約翰隨即在微博上載短片以華語道歉，強調「我愛更尊重中國跟中國人」，部分網民拒絕收貨。在約翰的老家美國，已故參議員麥凱恩（John McCain）任職清談節目主持的女兒美瑾麥凱恩（Meghan McCain）斥約翰是「可憐的懦夫」；前國務卿蓬佩奧則在Twitter向約翰表示，「你向中國共產黨鞠躬……我沒看見你！我們必須與台灣站在一起，為自由奮鬥」。不知道稱中國影迷是家人的《狂野時速》系列主角兼監製雲狄素（Vin Diesel），又會怎樣看片中「弟弟」約翰辛納的道歉事件？

極速完成短片獲邀康城放映

單是主演的《狂野時速》系列，以及在Marvel電影為《銀河守護隊》獻聲的雲狄素，已賺個盆滿缽滿，當初他在荷李活起步，卻是身兼多職的全才，幸運遇到伯樂，此後一帆風順。現年53歲的雲狄素，在1990年上映的《無語問蒼天》（Awakenings）處男演出，卻是閒角。5年後他交出親自監製、導演、編劇及主演的短片《Multi-Facial》，該片可說是他的半自傳故事，也反映了一個帶着多種族面孔的演員，在荷李活如何掙扎求存的真實經歷。

雲狄素在《Multi-Facial》飾演的Mike不斷參與試鏡；演黑人角色，選角導演覺得他太白；能字正腔圓念意大利語台辭，卻認為劇本寫得不太對勁，對白會冒犯他人。Mike有自己的執著，總覺偉大演員都不會拍廣告、演肥皂劇，雖然他仍會不斷為這些耽誤了演員事業的工作試鏡。其中有一幕他試演獨白戲，回憶小時候看父親演出《各懷鬼胎》（Raisin in the Sun）舞台劇，了解到爸爸是希望他成為傑出的黑人演員。選角導演讚賞其演出，但直言要找的是有雷鬼髮型的演員。Mike沮喪不已，來到一家餐廳，聽到鄰座的女孩向友人稱，對於總被定型為「金髮寶貝」十分沮喪。當她向侍應落單要咖啡時說「not too light, not too dark」，雖然那女孩的意思是咖啡的味道不要太淡也不要過重，對這滿是自况的語帶雙關，Mike忍不住苦笑。

一長一短兩片的自傳色彩

這齣短片製作成本3000美元（約2.34萬港元），片長21分鐘，於紐約的電影檔案館首映，獲得不錯評價，後來更獲邀到康城影展參展。其實雲狄素第一個劇本是齣叫《Strays》的劇情長片，由於當時他沒有名氣，根本找不到人投資，遂在1天之內完成短片劇本，並3天拍竣《Multi-Facial》，博得了成名的機會。因這齣短片，雲狄素受到金像導演史匹堡（Steven Spielberg）賞識，邀請他演出《雷霆救兵》，飾演其中一名大兵。此片之後讓他有機會把《Strays》拍成電影，再次自編自導自演，後者講述過着頹廢日子的毒販，在遇到心儀女孩後決定重整人生的故事；其實跟《Multi-Facial》一樣，都是帶有自傳色彩。短片講述還未成名的演員處境；《Strays》則記錄了他在紐約市的成長歲月。雲狄素在加州出生，於紐約長大，白人母親是占卜師，但雲狄素從未見過生父，只從媽媽那裏知道自己的文化背景多元，這大概都反映了在兩部自編自導自演的作品中。

起步時是電影全才的雲狄素，童年就參與兒童劇場演出，後來又修讀創意寫作，躍身大銀幕，反而給人四肢發達的大隻佬印象，成名後大多演動作片，不知道人到中年的他，可會回顧來時路，再交出好劇本和迥異於當下主流的好戲？（Multi-Facial》可在YouTube找來觀賞，《Strays》曾推出DVD，可在網上購物平台找到）