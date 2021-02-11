朱庭萱自爆公開撐警後無工作 盧覓雪稱時勢造MIRROR

【明報專訊】港台《視點31》日前邀請撐警藝人朱庭萱及資深傳媒人盧覓雪擔任嘉賓，討論「娛樂為甚麼？」。之前港台播出7分鐘版本，約半小時足本前晚在「香港電台視點31」facebook播出。朱庭萱與盧覓雪在節目開始時，就電視台製作節目是否要有社會責任及藝人被劃分為黃藍的問題討論；朱庭萱說自己與不少「藍營」藝人如楊明，在公開撐警後沒有工作，因找他們工作的廣告商會被鬧及打壓。盧覓雪質疑為何「藍營」支持者不會去支持藍營廣告商。朱庭萱認為「藍營」人士性格愛低調和平，只想搵食，亦不會主動攻擊別人。

盧︰觀眾給年輕人機會

談到MIRROR及ERROR冒起，人氣高得誇張，盧覓雪覺得他們是在時機下應運而生，因為他們年輕，觀眾可能自覺欠年輕人一個公道，給他們機會，還有好多觀眾將自己的政治取向、缺失投射到這班年輕人身上，她說︰「其實都是在扣他們帽子，你不知道姜濤黃定藍。我覺得他們是藝人，不理這些事的，只想做好演唱會和節目，如何令更多觀眾喜歡他們的演出。」朱庭萱反駁無綫很多藝人及歌手都好努力。盧覓雪稱現在不應只看傳統收視調查，很多年輕人不會跟節目表；用舊制度去應對一個新時代，是不合時宜。

朱庭萱曾批評MIRROR「呢啲樣行落旺角大把」，她為此道歉︰「對唔住，我經常在旺角見到類似打扮的男仔。我常去旺角食飯，我的樣子在旺角也很多。我對MIRROR完全沒反感，也覺得他們有魅力的，但奈何過分地報道引來反感，是反效果。」盧覓雪認為這個世界跟紅頂白，譚詠麟與張國榮年代、蕭芳芳與陳寶珠年代，甚至是任白年代都一樣。她說︰「我小時候是電視台最風光的時候，期期周刊封面不是汪明荃就是李司棋、黃淑儀。ERROR、MIRROR加起來有16個人！」

朱︰《自肥》低俗到朋輩欺凌

朱庭萱認為TVB正在進步，她稱曾志偉重返TVB後，如《勁歌金曲》不再只有星夢歌手，3大唱片公司的歌手也會現身，《聲夢傳奇》及《好聲好戲》亦好好看。至於ViuTV，朱庭萱不認為有問題，節目低俗亦非今日才出現，但《ERROR自肥企画》低俗到出現朋輩欺凌，最驚小朋友有樣學樣，找個波去炸別人下體。盧覓雪認為只是遊戲節目中的懲罰，不存在欺凌。

娛樂組