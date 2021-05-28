王梓軒為節目碌盡人情卡 吳業坤想打謝東閔：因為佢靚仔

【明報專訊】王梓軒、吳業坤（坤哥）、姜麗文及C AllStar成員吳崇銘（King）等，昨日於電視城為無綫新音樂競技節目《演鬥聽》錄影。節目組準備蛋糕，預祝王梓軒6月3日生日。節目主持王梓軒透露暫定16集，內容包含多種不同的音樂元素，特別多謝King，忙準備演唱會仍抽空與他一起為節目通宵創作音樂；他又稱碌盡人情卡，每次拍攝時間不短，試過由下午1時拍到凌晨1點，因其間有很多即興，都要「萬歲」消夜慰勞台前幕後。

王梓軒談到生日願望，他說由去年開始嘗試製作電視劇、電影，希望一切順利進行，但路途仍很漫長，要繼續學習。King祝對方開心、健康，願望達成。

姜麗文表示節目中跟坤哥是對手，兩人會鬥rap。坤哥稱對方一句「佢都幾惜我，但起碼無溝過我」特別深印象，他解釋因首次見姜麗文時，對方已表明有男友，故他無行動。姜麗文表示最初真的不喜歡坤哥，但現在很愛對方。坤哥笑說：「還趕得切。不過從我們身上可看到很難得的純友誼。」他又稱上《演鬥聽》沒上《勁歌金曲》那麼大壓力，因《勁歌》有樂壇前輩單立文，說話很有分量，會有點驚，這個節目就跟朋友一起玩遊戲和創作，感覺輕鬆。

姜麗文唔敢睇坤哥打拳

坤哥已報名參加公司運動會的拳擊項目，曾跟坤哥一起學打拳的姜麗文表示會支持，對坤哥有信心，但不敢看，不想坤哥有任何受傷。坤哥又稱有學空手道，想跟公司所有同事過兩招，特別是謝東閔，因為對方靚仔。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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