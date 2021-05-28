再為無綫藝人發聲 寄語監製勇於嘗試 汪明荃：唔好用來用去嗰幾個人

汪明荃語重心長表示無綫有很多藝人是可造之才，寄語監製勿將藝人定型，給予他們更多不同角色。（視頻截圖）

【明報專訊】無綫節目《好聲好戲》播出以來口碑不錯，參賽藝人表現備受讚賞。前晚陳自瑤以大熱姿態勝出，可以入總決賽，她激動爆喊說：「我同老師講，無論今次入唔入到決賽，都希望藉今次比賽呢幾個回合，對得住自己，對得住老師。」

主席評判汪明荃除大讚參賽藝人表現出色，還語重心長說：「同各位監製講，唔好用來用去都係嗰幾個人，應該畀多啲機會其他藝員同事，因為佢哋可以發掘嘅地方真係有好多，唔好幫我哋藝員定型，唔好成日一味叫佢哋做死某一種角色，唔單止藝員演到悶，觀眾都睇到悶。我哋TVB仲有好多藝員同事，我相信佢哋每個都願意嘗試，每一個都有可能性，各監製，認真考慮一下我意見。」

爭總冠軍 難度升級

除陳自瑤入圍外，馮盈盈與張振朗一同躋身總決賽，屆時要接受兩項考驗，包括與專業評判團合作，為經典劇集配音，聲演比自己較成熟的角色，考驗配音及情感表達能力。馮盈盈聲演《巴不得媽媽》的汪明荃；張振朗聲演《鐵馬尋橋》的林嘉華；陳自瑤聲演《溏心風暴之家好月圓》的米雪。

第二項考驗，馮盈盈與張振朗、陳自瑤合作聲演一段經典粵語片的片段，看誰更亮眼，得到評判喜愛，成為傑出聲演總冠軍。

娛樂組