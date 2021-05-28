演鬥氣冤家 陳瀅被周嘉洛打到面腫

【明報專訊】周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及王灝兒（JW）等昨日出席古裝喜劇《痞子殿下》拜神儀式。嘉洛和陳瀅笑稱劇中有多場對打戲，一個捱打，一個打人。陳瀅透露二人演鬥氣冤家，她經常對嘉洛動手動腳，嘉洛自爆拍攝期間曾錯手打到陳瀅的面腫了，至今仍非常內疚。陳瀅聞言笑說：「還有3個月拍攝，一定會報復。」兩人透露有親熱戲，至於親熱到什麼程度？陳瀅笑言：「我個人覺得誇張過之前落水咀馬德鐘，人與人之間的距離很接近。」

JW首拍劇嗌辛苦

朱敏瀚和JW飾演一對契兄妹，會發生感情。朱敏瀚笑稱原本對JW的印象只是唱歌好聽，MV裏樣子又好像很酷，合作後發覺對方很可愛及充滿正能量。JW自稱笑點很低，拍攝時經常忍不到笑NG，但無口快快爆英文，她說：「嘉洛和陳瀅就有，他們講了sorry。」

首次拍古裝劇的她大呻辛苦，特別夏天穿古裝戲服，睡眠時間又不多，但辛苦是值得。JW大讚朱敏瀚很好，知她首次拍劇會從旁指點。可有獻出熒幕初吻？JW說：「無呀，無呀。（男友不准？）不是，無呀。今次是puppy love，不會有。」朱敏瀚稱沒想到古裝都要除衫，並說：「如冲涼、練功的戲分都要除。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com