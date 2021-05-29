《老友記》特備騷內地刪6分鐘片段 Lady Gaga被消失

Lady Gaga（上圖）曾見達賴喇嘛，Justin Bieber（下圖）去過靖國神社加上形象欠佳，同是內地官方不受歡迎人物，他倆在《老友記：當我們又在一起》的內地播出版本，鏡頭都被刪掉。

【明報專訊】經典美劇《老友記》（Friends）原班人馬為紀念劇集播出25周年紀念而製作的特備節目《老友記：當我們又在一起》（Friends: The Reunion），前日在影視串流平台HBO Max及HBO Go同步首播，由於全球粉絲爭相收看，伺服器一度癱瘓；據報《老友記》在內地亦有不少擁躉，所以愛奇藝、騰訊及優酷三大視頻網站都有播放；據美媒報道，內地版本比原來的1小時43分鐘內容刪去約6分鐘片段，被消失的包括嘉賓Lady Gaga、Justin Bieber及韓國防彈少年團（BTS）的鏡頭。由於3組人都曾觸犯中國禁忌，估計因此被大陸審查部門刪掉鏡頭。

被禁內地開騷 Bieber鏡頭刪走

百變天后Lady Gaga於2016年曾與達賴喇嘛會面，自此被中國視為不受歡迎人物；加拿大樂壇小天王Justin Bieber於2014年到訪東京期間，曾到過靖國神社並自拍，當時已惹來批評，2017年他申請到內地開騷被拒，當局批評他行為不良。至於BTS，去年韓戰70周年，隊長RM提及美韓兩國在這場戰爭中共同經歷痛苦的歷史，此話觸怒大批內地「愛國」網民。

3組人中，BTS亮相時間最少，只有短短13秒，RM談及《老友記》對他的影響；Gaga佔的鏡頭最多，她跟主角之一麗莎古杜（Lisa Kudrow）一起自彈自唱搞笑歌《臭臭貓》，是節目高潮位之一，長達3分多鐘。至於Justin Bieber，以大衛舒威馬（David Schwimmer）劇中經典造型「衛星土豆號」參與時裝表演環節，也是談論焦點之一。另一方面，自稱是同志的德國粉絲受訪一幕，以及「Joey」麥利邦（Matt LeBlanc）拉開浴袍，內褲貼了「Ross」大衛舒威馬照片的鏡頭亦被刪掉。據報有內地粉絲對此不滿，但也有人認同官方的做法。