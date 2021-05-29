【開箱】《不死喪軍》 薩克薛達挾喪屍殺出新血路

【明報專訊】美國導演薩克薛達（Zack Snyder）近年擅拍超級英雄片如《超人：鋼鐵英雄》及《正義聯盟》，2004年上映的喪屍片《活死人凶間》亦是不少影迷心目中的經典。華納電影近年籌拍續集，因故事內容及製作費等問題，導致計劃胎死腹中，影視串流平台Netflix冷手執個熱煎堆，力邀薩克合作，新片《不死喪軍》（Army of the Dead）剛於本月中上架，火速登上全球收視排行榜冠軍，已跟薩克翻臉的華納未知有何感想？

成本9000萬美元

《不死喪軍》由薩克薛達兼任監製、導演、編劇和攝影師，製作費高達9000萬美元（約7億港元），幕前陣容除了較為人熟悉的《銀河守護隊》大隻佬戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）、《真人快打》日本男星真田廣之及《黑魔后》艾娜佩妮（Ella Purnell）外，難言星光熠熠，可見薩克把大部分資源投入製作，成效清晰可見。

故事講述美軍秘密運送「喪屍王」宙斯途中發生意外，導致怪物逃逸，更闖入鄰近「賭城」拉斯維加斯大開殺戒，政府為掩飾真相，除了圍堵當地，防止群屍亂闖外，更準備發射小型核彈，來個毁「屍」滅迹。

就在大爆炸前夕，真田廣之飾演的賭場老闆田中先生，找來前軍人戴夫巴蒂斯塔，要求他組織一隊僱傭兵，潛入拉斯維加斯賭場金庫，盜取2億美元巨款。重賞之下必有勇夫，僱傭兵既要奪寶又要提防喪屍襲擊，更需在核彈摧毀賭城前，及時完成任務，原本已非易事，還得節外生枝，扮演戴夫女兒的艾娜佩妮中途離隊，獨闖宙斯大本營，勇救被喪屍俘虜的好友，結局會否大團圓？

薩克薛達曾在訪問中表示，自從拍罷《活死人凶間》後，多年來一直有再拍喪屍片的心願，隨着導演剪輯版《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）贏盡口碑，卻無法獲得華納信任和挽留，心知是時候踏出DC超級英雄世界，於是拿着《活死人凶間》續集劇本到Netflix叩門，結果獲得厚待和尊重，如今新片叫好叫座，更籌拍同名動畫，薩克應該可以吐盡烏氣了。

加入《奪寶奇兵》式「盜墓」劇情

《不死喪軍》精彩之處，除了薩克薛達成功突破傳統喪屍片框架，加入《奪寶奇兵》式「盜墓」劇情之餘，還有政治隱喻：此片在疫情肆虐全球的陰霾下面世，出現封城、搶掠等畫面外，戲中美國總統更下令在國慶日發射核彈，以「放煙花」比喻殺盡異己的過程，諷刺意圖不言而喻。相比畢彼特（Brad Pitt）主演《地球末日戰》戲中喪屍的急速移動能力，《不死喪軍》再創新猷，宙斯身為喪屍之王，不單保留人類智慧，更能與屍后傳宗接代，完全超乎傳統認知，而他率領的喪屍軍團，亦非任人隨意槍殺的普通貨色，而是體能超強，甚至懂得搏擊和飛躍道（Parkour）的怪物，加上「屍」多勢眾，豈是臨時拉夫的僱傭兵可以比較？

一如其他Netflix原創電影及劇集，《不死喪軍》結局明顯埋下伏線，除了事先張揚開拍動畫《Army of the Dead: Lost Vegas》外，亦傳將製作電影續集，藉此建立一個類似《正義聯盟》的喪屍電影宇宙，如果屬實，值得期待。