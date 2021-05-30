《大MK日》林日曦扮14歲放笑彈 東方昇著肌肉衫演保安無得「爆肚」

【明報專訊】林日曦繼兩年前憑100毛×W創作社聯手炮製的舞台劇《大辭職日》叫好叫座，今年再次合作打造舞台劇《大MK日》，沒有視后宣萱和「綠葉王」林雪坐鎮，同樣大受歡迎，已由17場加至38場仍難滿足劇迷需求，門票全部售罄。今次加入在音樂噴泉冲涼爆紅的東方昇（王嘉偉），還有白只、楊偉倫，加上「壞過凱婷、但乖過香港」這句宣傳口號，足以令劇迷引頸以待。

林日曦（腦細）表示上次舞台劇《大辭職日》已跟白只、楊偉倫合作過，今次《大MK日》，加上因突襲觀塘音樂噴泉直播出浴爆紅的東方昇，繼續大放笑彈，不過也曾擔心過沒有宣萱和林雪頂住票房，他說：「上次跟白只、楊偉倫合作，反應好似幾好，決定合作多次；東方昇上次無份，見他冲涼後爆紅，立即找他演出。」

商場保安大鬥MK仔

東方昇飾演50多歲健碩商場保安，劇中與3名MK仔主角大鬥法，腦細曾要求他以真肌肉上陣，但未能練得切，故到時會穿肌肉衫演出，東方昇說：「其實我都有肌肉，但腦細想我再大隻啲，聲線方面亦要壓低點，到時會食熱氣嘢和飲少少烈酒，盡量令把聲爛一點。」

問到腦細可擔心東方昇失控不跟劇本演？腦細認真道：「他是一個絕對不會爆肚的人，之前啲衰嘢，他都是諗過度過才做，今次會跟我安排，不是自己度，所以我唔驚，只擔心他不記得台詞，因綵排時他經常講錯人名，有時女人名更講錯男人名；其實我容許少少爆肚，但講成男人名好難接落去，不過絕對不會換人，現在他紅，靠晒佢！」

腦細：難演後生 我們實在老

腦細表示今齣舞台劇和上齣分別之處，是上齣故事以片段式演出，今齣則是一個長篇故事，主要講述他、白只及楊偉倫主演的MK仔，於一個商場內橫跨20年的故事，3個MK仔要由14歲演到34歲，但3人現實中已近40歲，他事先向觀眾講聲不好意思，望觀眾原諒，不過造型方面確下了苦功，務求塑造後生感覺，特別是衣著及髮型上，出來感覺十分熱血。腦細說：「大家會見到我們在演技範疇以外出了很多力，希望可以令大家覺得我們後生點，但是都難，因我們實在老。」他的造型參考了內地「殺馬特」及世界各地MK仔，在不應該長的頭髮上特別加長，務求做到標奇立異，他說：「其實世界各地10多歲的後生仔也是這樣，你不關心我，我就壞畀你睇。」

楊偉倫自認身形有睇頭

楊偉倫形容自己的造型是參照網絡傳說偶像「忘了愛」，還會露肉演出，他說：「其實我都有料到的，身形真的有點睇頭，演20年前時沒有衫著，個角色好熱血。」

不過論出位程度絕不及白只，他原意扮鄭伊健於電影《古惑仔》造型，出來效果慘被評似林雪扮的古惑仔。

白只畫大雙眼扮伊健

白只笑道：「有些事情真的連演技都幫不到手，這個身形加這個造型，不過團隊都很支持我，日日都話我好似伊健，覺得好有愛，但可能都要瘦番少少，對眼畫大一點，盡量令大家覺得角色似伊健。」兩人再度與腦細合作，被批評不是什麼正經演員，腦細說：「在劇場排練時，他們有如東方昇，都是癡咗，很多即時創作，我有點招架不住。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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