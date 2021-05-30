腦細：要觀眾帶住開心離場

【明報專訊】腦細稱《大MK日》主要是一齣引人發笑的鬧劇，但也希望笑中有其他，講述的不是什麼深層次，而是從3個MK仔年少時天不怕地不怕，經歷被大人打壓，不給予他們空間去發揮的故事，他說：「每次搞舞台劇都有壓力，源自驚觀眾看完失望，這個情况最不應該發生，因觀眾相信及支持我們才入場，且票價不便宜，最基本要求是一定要令觀眾滿意，要對觀眾負責任。」

至於想憑此舞台劇帶出什麼主題，他想了一想道：「好難三言兩語講到，過往好多創作、舞台劇和talk騷，都無變過，有什麼能帶出，我覺得都是bonus，起碼觀眾能有某程度上的開心帶走，這方面在我的工作當中佔的比例幾重，我覺得因為是社會不開心，好似生活和各層面都不是一個最高峰，令大家都有很多壓力和煩惱，自己亦感同身受，我的團隊也是這樣，相信睇開我們的觀眾一定都是這樣，所以我覺得笑是很重要的，不想觀眾睇完不開心，一定會帶住開心走。」

以「壞過凱婷、但乖過香港」作宣傳口號，腦細解釋代表他們做出來的這件事壞過凱婷，乖過香港原因是現在做創作，不論創作者有意或無意，觀眾看完都會將自身感受和環境代入劇中，對號入座，就算看愛情劇，都一定關社會事。