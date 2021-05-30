唐詩詠嫌隔離14日太快：劇都未煲完

【明報專訊】無綫新節目《我在隔離的日子》下周一（31日）晚首播，共5集，探討新冠肺炎疫情下全球的隔離情况及防疫策略。請來多名專家，檢視各式隔離措施，並訪問曾到外地或返港接受隔離的藝人及嘉賓，了解各地隔離時的生活日常。

「監製怕演員變樣 忍口不敢食」

第一集專家分析香港隔離政策的利與弊，以及心理影響。早前赴內地拍劇集《白色強人II》的監製羅永賢及演員唐詩詠、張達倫等擔任嘉賓，分享在內地隔離的點滴。唐詩詠與張達倫表示隔離前曾擔心膳食問題，張達倫帶備湯煲及咖啡壺；唐詩詠則帶兩個煲用來燉湯及煮食，還有一部小型洗衣機，她說：「隔離期間好清楚最需要是食物，指定3餐外，沒有其他食物，我就愈想食，食物令我很有安全感。不過監製每日在群組提醒我們不要變樣，所以忍口不敢食。」兩人稱隔離這段日子令演員感情更加深厚，經常視像傾偈，陳豪更常冲咖啡給他們飲。

唐詩詠認為忍口最佳方法是逼自己睇劇，睇到不記得吃東西。她特別選了追看一套韓劇：「我沒有抑鬱，原本要隔離21日，變了14日我反而覺得太快，因套劇都未煲完，所以最尾幾日好忙。我這麼鍾意食，找另一半，一定要不停供應食物給我。」她透露回港後好姊妹黃翠如及幾名好友為她慶祝40歲生日，她笑道：「他們好好，明知我不吃牛，找間出名食牛的餐廳，我唯有不停點配菜。」

記者：林祖傑