《聲夢》10強首度出席活動 粉絲舉牌尖叫 炎明熹獲選「最有能力奪冠」壓力爆燈

【明報專訊】無綫歌唱比賽真人騷《聲夢傳奇》上周選出10強學員，昨日他們聯同被淘汰的5名學員到荃灣出席商場活動，現場大展歌唱實力，吸引過百人圍觀，不少粉絲尖叫舉牌支持，場面熱鬧。學員即場互選「最有能力奪冠」及「最需要激發潛能」，結果大熱的炎明熹與冼靖峰分別以6票及5票獲選。炎明熹被睇高一線，坦言有壓力，經常失眠。「聲夢」學員首度出席公開活動，冼靖峰沒有想會否因是無綫活動被狙擊，做好份內事唱好歌。

《聲夢傳奇》10強學員包括詹天文（Windy）、冼靖峰（Archie）、林智樂（Felix）、姚焯菲（Chantel）、文凱婷（Aeren）、何晉樂（Rock）、鍾柔美（Yumi）、黃奕斌（Hugo）、林君蓮（Kaitlyn）及炎明熹（Gigi），他們與星夢娛樂行政總裁何麗全出席活動，每人唱一首歌，當中以Gigi及Chantel人氣最勁。10強學員互選「最有能力奪冠」及「最需要激發潛能」，之前獲譚詠麟讚壓到台的Gigi以6票獲選「最有能力奪冠」，洗靖峰則以5票獲「最需要激發潛能」。

經常失眠 未找到減壓辦法

Gigi與冼靖峰一同受訪，Gigi開心獲隊友看好投她一票，她會繼續努力，不會辜負隊員、家人和粉絲的期望。被睇高一線，她坦言壓力一定有，會順其自然，做到最好。她亦被選為「最危險人物」，但不覺是眾矢之的。問她誰最有威脅性？她認為最大的敵人是自己，「不停令自己進步會帶來壓力，好緊張，要找方法抒發，練好心理質素，但至今仍未找到減壓辦法，壓力大到經常失眠。有問過隊友如何減壓，有些說吃東西或睡覺，我兩者試過，都沒有用，吃東西又怕肥，有罪惡感」。

冼靖峰曾是200磅肥仔

冼靖峰是吃東西減壓的人：「我本身很肥，讀中三時是肥仔，試過200磅，現在160磅，減肥是因為經常被朋友鬧太肥及要上鏡，雖然現在狂食減壓，但會小心些及保持運動。不過比賽食無定時，作息又亂，好難肥。」

Gigi開心獲譚詠麟讚壓到台

《聲夢傳奇》學員首次出席公開活動，問會否擔心遭惡言攻擊？Gigi與冼靖峰表示沒想這些。冼靖峰說：「做好自己份內事，唱好歌，將表演做好。第一次出席公開活動很緊張，大家在出場前一齊去廁所，見到有那麼多粉絲，感到好開心。」Gigi也喜獲粉絲支持，證明有人留意他們，努力沒有白費，她說：「見到粉絲舉牌支持很開心，信心大增。參加得比賽就有心理準備會受到批評和讚美。」對於譚詠麟（譚校長）在社交網公開讚她壓到台，Gigi非常開心，稱家人很喜歡譚校長，每次去卡拉OK都會點唱校長的唱，之前更見到譚校長真人。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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