被指拖欠婚禮統籌師46萬酬金 邁爾斯泰勒遇襲受傷

【明報專訊】曾在電影《熱血狂拳》飾演拳擊手的34歲美國男星邁爾斯泰勒（​Miles Teller），日前偕模特兒妻子Keleigh Sperry到夏威夷度假時，遭自稱任職婚禮統籌師的男子揮拳襲擊，導致臉部輕傷，當地警方已接報調查。施襲者聲稱兩年前曾向泰勒夫婦提供服務，但至今仍未收到報酬。

憑《鼓動真我》成名的邁爾斯泰勒，因與29歲女星莎蓮活莉（Shailene Woodley）先後合演《分歧者》系列、《戀夏進行式》等電影而結成好友，上周泰勒夫婦相約莎蓮及其未婚夫兼美式足球員艾朗羅渣士（Aaron Rodgers）到夏威夷度假，連日透過社交媒體上載大量照片，記錄他們一起到懸崖跳水、打高爾夫球、在夕陽下共進晚餐等溫馨又刺激的畫面。

臉部中拳傷勢輕微

然而今次假期最難忘的時刻，或許是邁爾斯泰勒遇襲一事。據娛樂網站TMZ報道，上周三泰勒夫婦在夏威夷毛伊島一家餐廳用膳，男方在洗手間內遇襲，一名自稱是當地婚禮統籌師的男子高呼，2019年泰勒夫婦在夏威夷舉行婚禮時，他曾提供服務，但至今仍未收到6萬美元（約46.8萬港元）報酬，於是跟泰勒理論，據報泰勒遭對方揮拳擊中臉部，幸好傷勢未算嚴重，沒有明顯傷痕，事後離開餐廳並報警。不過，Keleigh昨日指TMZ報道失實，聲稱事件跟金錢無關。

當地警方證實，本月26日晚上7時半左右，接到毛伊島某餐廳發生傷人案，由於事件仍在調查階段，暫時無可奉告。警方亦拒絕透露疑犯仍然在逃，抑或已經落網。

取代艾米漢瑪拍劇

提起邁爾斯泰勒，據美國綜藝網站《Variety》報道，被控性侵兼自認是「食人族」的《以你的名字呼喚我》男星艾米漢瑪（Armie Hammer），由於形象崩壞，加上官司纏身，被迫辭演《Shotgun Wedding》、《Billion Dollar Spy》等多齣新片，就連影視串流平台Paramount+新劇《The Offer》亦宣布改由泰勒「執二攤」。對於遇襲受傷的泰勒來說，可會算是苦中一點甜？

《The Offer》故事講述黑幫片《教父》的製作過程，邁爾斯泰勒飾演此片監製Al Ruddy，他在1972年如何創造影壇經典的幕後秘聞，新劇共分10集，暫時未知何時播出。

另一方面，《以你的名字呼喚我》導演盧卡格達連奴（Luca Guadagnino）曾經表示，如果開拍續集，必定由原班人馬演出，如今艾米漢瑪淪落至此，這個承諾會否繼續？導演最近接受電影網站Deadline訪問時，明顯轉了口風：「雖然我仍有計劃拍攝續集，但手上有多齣新片合約，還是先專注於目前工作吧。」恐怕《以》片粉絲仍要引頸以待。