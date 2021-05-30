【開箱】《狂野時速9》 難以令人興奮的20周年紀念派對

黑人男星泰列斯吉遜今集主力搞笑，而他駕車冲上太空，撞向人造衛星一幕更令人笑出眼淚。

【明報專訊】由台灣出生的美籍導演林詣彬執導、雲狄素（Vin Diesel）監製兼主演的荷李活暑期大片《狂野時速9》（F9），美國下月開畫，內地率先上映，9日累計票房收逾11億人民幣，成績相當不俗，然而這個海外最大「票倉」，日前受到戲中奸角約翰辛納（John Cena）發表「台獨」言論影響，加上日本動畫《STAND BY ME 多啦A夢2》從後截擊，一度失守票房冠軍位置，難免令人擔心雲狄素稱為「家人」的內地影迷，是否已經離「家」出走？

為救世界兄弟相殘

今年正值《狂野時速》系列面世20周年，因疫情影響被迫押後上映的《狂野時速9》，剛好趕上這場紀念派對。故事延續上集劇情，阿當（雲狄素飾）為了照顧兒子，跟扮演其妻的米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）過着隱居生活，然而好景不常，上集遭美國特種部隊高官無名氏先生緝拿歸案的武裝組織首領（查莉絲花朗飾），押送回國途中逃脫，無名氏先生同時失蹤，阿當跟一眾好友決定重出江湖，卻遭神秘人截擊。

幕後黑手正是阿當胞弟雅各（約翰辛納飾），曾為無名氏先生得力手下，如今背叛政府，並跟某獨裁國家元首之子合作，盜取一枚能夠遙控各國核彈的超級武器。阿當為公為私，當然無法坐視不理，於是上演一幕手足相殘的戲碼。

查莉絲花朗淪配角

《狂野時速》系列主題明確，圍繞「家人」、「背叛」和「原諒」大做文章，今集亦不例外，只是劇情太過牽強，難以令觀眾投入，例如雲狄素與約翰辛納少年喪父，身為兄長的前者，為了保護弟弟而身陷囹圄，後者何以視他為宿敵，誓要殺之而後快？

至於上集被形容為智勇雙全的恐怖分子查莉絲花朗（Charlize Theron），輕易把阿當耍得團團轉，今集卻淪為花瓶，戲分僅比客串一場戲的影后海倫美蘭（Helen Mirren）略多，實在大材小用。

今集最為人詬病的是美籍韓裔男星姜成鎬扮演飛車手韓哥「死而復生」，第5次執掌《狂野時速》系列的林詣彬，2006年在《狂野極速：飄移東京》親自賜死韓哥，如今卻以「順應民意」為由，打倒昨日的我，此舉只為結局埋下「原諒」伏線。

韓哥為結局埋伏線

從今集片尾彩蛋可見，當日親手殺死韓哥的積遜史達咸（Jason Statham）再度登場，二人碰面的結果，很大機會又是化敵為友，然後以「家人」相稱，最後跟阿當及「家人」到後園BBQ，呵欠。

林詣彬曾經表示，《狂野時速》將以第8至10集作為整個系列的「結局三部曲」，最近又轉口風，聲稱第10集將以上下集形式面世，為系列寫下圓滿句號。

不少外國影評人看罷今集，都擔心結局還有什麼好拍？當主角們的戰車撞向潛水艇，甚至人造衛星都能安然無恙的時候，難道下集要撞向太陽？甚至衝出銀河系，挑戰《復仇者聯盟》？

上映日期：5月19日