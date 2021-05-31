拍《濁水漂流》演露宿者選精警對白 吳鎮宇：拿綜援是否一定要跪低

【明報專訊】《翠絲》導演李駿碩編導的新片《濁水漂流》，改編自本地真人真事，參考2012年政府人員到深水埗街道天橋底「清場」，當時掃蕩40多名露宿者物品後，遭他們入稟要求賠償及道歉，並討回公道的故事。吳鎮宇、謝君豪、李麗珍、蔡思韵及朱栢康等主演；吳鎮宇日前透過網上視像接受本報訪問。

帶兒子深水埗實地考察

吳鎮宇在片中扮演露宿者，對於戲中對白反映港人心聲，部分變成金句，他表示事前沒有預料：「拍攝時我沒有政治立場，只感覺到現在歡樂氣氛沒以前那麼多。我認為最精警的對白是『我們瞓街是否好蝦？』『我們拿綜援是否一定要跪低？』這是我從角色出發，最想講的對白。」至於他會否如片中角色，認為有信念就必需要堅持下去？他嚴肅說：「有時有些堅持未必是好事，因為所堅持的，是不是百分百絕對正確？沒有人知，但此角色的堅持，是分了對錯，只是政府沒有部門向他們道歉，就似被人遺棄。」

吳鎮宇解釋，為了想最原汁原味貼近角色染上毒癮的特質，不惜戒口減肥、不化妝，並加工造成一口「煙屎牙」，最難忍是幾日不洗頭增加邋遢效果。他承認為角色，在戲中需要狂爆粗，演出前亦曾乘車路經深水埗實地考察蒐集資料，兒子Feynman亦同行，親眼目睹吸毒者在街打針的經過，有助他演繹得更神似。他說今次拍攝順利，一班演員都認為題材貼地，大家有社會良心責任，所以盡量做到最好。

記者：林蘊兒