相隔兩年現身電視城 稱老友為無綫付出大 譚詠麟封曾志偉「TVB八公」

【明報專訊】譚詠麟（阿倫）、李克勤、衛蘭、李幸倪（Gin Lee）、泳兒與周柏豪等，前晚演出無綫慈善節目《萬眾同心公益金》，阿倫為撐好友曾志偉，相隔近兩年重臨電視城，笑稱志偉成為無綫高層後變了另一個人，現在責任感很重，壓力很大，怕志偉抑鬱，並說：「以前他做導演會認真到成日八字眉，現在朋友話他每事問，變了TVB八公，真的為個台付出好大，克勤流住TVB嘅血，他就是流緊TVB嘅膿。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

阿倫表示早已完成接種兩劑疫苗，但表明不會抽樓，機會留給其他市民，不過自去年到內地工作後回港，工作減少，他發福不少，阿倫笑說：「如果之後飛得會有好多積了兩年的工作，所以現在得閒到別人keep fit，我就keep fat，有名叫絕世流動一頭肌，曾經有段時間比現在還要肥得多，都有點驚，已積極減緊，等工作來臨。」

拒認樂壇燈神 待時間證明

阿倫早前於社交網點名大讚《聲夢傳奇》學員16歲炎明熹，他說：「她真的好壓台，我覺得呢班小朋友好乖、好斯文和好識禮貌，真正知書識禮。」問新人是否最緊要知書識禮和尊重前輩？他說：「中國人是禮儀之邦，知書識禮係好啲。我們以前被教落要識得尊重、叫人和打招呼，不過現在不緊要嘅，各師各法啫。」

對於被網民指經他點燈讚的歌手，都被賜予「死亡之吻」，阿倫說：「大家睇番資料，克勤唔得咩？在內地紅到咁，他是大器晚成，還有陳奕迅和鄧紫棋在內地未有人識時，我是第一個說他們勁的，事實勝於雄辯，時間會證明一切。」

李克勤受傷撐拐杖現身

李克勤與一班《聲夢傳奇》導師壓軸獻唱，扶住拐杖到場的他稱近日禍不單行，繼踢波弄傷膝蓋，彎低身執東西又弄傷腰部舊患，要服醫生處方的止痛藥上台。他表示關於《聲夢傳奇》導師被鬧亂foul走學員，也戥一班導師慘，他說：「其實每集要foul人，都是手掌係肉、手背又係肉，淘汰邊個都有人唔鍾意。其實不用太介懷，我是比較先知先覺的，因為事先講明，有兩樣嘢唔做，就是不做導師和foul人嗰個，因為我知道是難做的事。」

對於阿倫讚炎明熹被稱「死亡之吻」，又稱克勤只是「大器晚成」，問克勤擔不擔心炎明熹？他說：「你話我點答呢？咪又係手掌係肉、手背又係肉，我可唔可以選擇唔答呀。」至於《聲夢傳奇》後會否和無綫再傾合作？克勤說：「TVB真的無乜酬勞，我準備打埋兩支針，希望盡快通關，我就嚟無飯食，真的要搵錢。」

唔知老婆擲2500萬買樓

談到太太盧淑儀近日以逾2500萬購入新樓盤，克勤稱睇報紙才知道，他說：「佢吼我做緊《聲夢傳奇》時講過吓，我又不是好為意，到我問她，她就話我識咩呀，多事。和時裝一樣，畀咩我就著啦，我無再問，都一頭霧水。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com