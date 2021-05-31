嫲嫲抱即收聲唔喊 薛家燕乖孫愛聽《皆大歡喜》

新手嫲嫲薛家燕抱住孫仔不捨得放手。（網上圖片）

【明報專訊】71歲薛家燕（家燕姐）榮升嫲嫲，兒子石耀庭（Jackson）與太太陳素怡（Zoe）今年情人節宣布造人成功，Zoe本月26日在港安醫院剖腹誕下兒子Julian，一索得男。新手嫲嫲家燕姐心情興奮又緊張，昨日在社交網分享抱孫仔合照，並在醫院跟兒子一同接受傳媒訪問。

Jackson訪問時略顯疲態，但與母親家燕姐心情大好，表示連日收到逾百個祝賀短信及很多BB禮物，因太忙未能逐一回覆道謝。家燕姐透露在新抱產前一晚緊張失眠，孫仔出世重7磅半，接近8磅好大隻，多頭髮，樣子似爸爸，面珠有酒凹就似她。

Jackson解釋兒子取名Julian是想他斯文乖巧，中文名稍後請專人改，他爆BB被嫲嫲抱，即刻收口不喊，更眼仔睩睩望實嫲嫲唱《皆大歡喜》，𧨾得家燕姐好開心，抱到不捨得放手。

放「產假」湊孫

他們感激醫院醫護人員悉心照顧，教曉新手爸媽換片、餵奶和掃風。家燕姐聘請了一名陪月24小時全天候照顧新抱和孫兒，又透露早已送牀仔和大量嬰兒用品予乖孫，正忙於安排自家品牌的薑醋送親友。

家燕姐還準備減少工作，並說：「除新城電台，會減少其他工作，盡量幫手湊孫，好似我都要放產假一樣，預料忙足整個6月。」

記者：林蘊兒