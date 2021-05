奧斯卡頒獎禮邂逅 交換手機號碼 畢彼特傳睇中安哲雅黛

next

【明報專訊】《七宗罪》畢彼特(Brad Pitt)上周在跟前妻《黑魔后》安祖蓮娜租莉(Angelina Jolie)的撫養權官司暫勝一仗,獲法官裁定可共同撫養6名子女。隨即前日傳出他有新戀情;據英美傳媒報道,他在上月舉行的奧斯卡頒獎禮擔任頒獎嘉賓,於後台邂逅角逐最佳女主角的36歲歌手安哲雅黛(Andra Day),更向對方索取手機號碼,報道引述知情人士指,畢彼特留意對方已久。

據英國《鏡報》報道,上月舉行的奧斯卡頒獎禮上,現年57歲的畢彼特被目擊與年輕他超過20年的安哲雅黛在後台打情罵俏,並交換了手機號碼;雖然擁有製作公司Plan B的畢彼特,索取對方聯絡方法,可能是為方便未來的合作計劃;但知情人士指出,畢彼特留意安哲雅黛已好一段時間,不少他的朋友都認為兩人會是合襯的一對。

離婚後緋聞不斷

畢彼特自2016年與安祖蓮娜租莉宣布離婚後,為了爭取6名子女的共同撫養權,積極戒酒,洗心革面的他去年更憑《從前,有個荷里活》首次在奧斯卡奪得最佳男配角獎。自從回復單身後,畢彼特多次傳出緋聞,對象包括德國模特兒Nicole Poturalski、麻省理工學院教授Neri Oxman,以及珠寶設計師Sat Hari等,不過他從未承認,亦沒帶過女伴出席公開場合。

至於歌手出身的安哲雅黛(Andra Day),2015年憑R&B專輯《Cheers To The Fall》在樂壇嶄露頭角;雖然演出經驗不多,除了客串過《馬歇爾》,以及為動畫《反斗車王3》獻聲外,隨即獲邀在電影《The United States vs. Billie Holiday》擔正,扮演傳奇爵士樂女歌手Billie Holiday,她亦不負導演李丹尼斯(Lee Daniels)厚望,不但一擊即中在金球獎封后,亦爭取到奧斯卡最佳女主角提名,打開了演藝事業的康莊大道之餘,亦吸引了畢彼特的注意。