李帝勳報復殺母仇人 《模範的士》結局鋪路拍續集

《模範的士》最後一集尾聲，扮演檢察官的李絮（左）加入「彩虹運輸」與李帝勳（右）等人向罪犯報復。

【明報專訊】李帝勳、金義聖及李絮合演SBS電視台劇集《模範的士》，前晚播出第16集大結局，上下兩部分收視為10.9%及15.3%，較上集升近1個百分點，但未能突破第6集16%開播以來最佳成績。

結局一集講李帝勳得悉殺害金義聖父母的連環殺人犯吳哲龍，也是殺害其母的真兇，加上有人委託向吳哲龍復仇，因此「彩虹運輸」決定最後一次行動。李帝勳故意接近吳哲龍的兒子，原來他不知道父親所作所為，還當上獄警，一直看守着吳哲龍。吳哲龍也不知一直掛念的兒子就在當前，還經常虐打對方。李帝勳告知吳哲龍，獄警正是其子，恐嚇吳哲龍，他要殺害其子報復，令吳對所犯的罪感到後悔，達到李帝勳復仇目的。

李帝勳等人其後得檢察官李絮幫助，因證據不足免被起訴綁架罪犯，「彩虹運輸」宣布解散。但尾聲講社會再次出現連環殺人犯，李帝勳等人又聚在一起，李絮也加入「彩虹運輸」準備對付法律無法懲罰的罪犯，似為開拍續集鋪路。

《我的上流世界》收視新高

另一方面，李寶英與金瑞亨合演的有線頻道tvN新劇《我的上流世界》，前晚播出第7集，錄得8.6%收視，成為開播以來最高紀錄。第7集講李寶英得悉丈夫李賢旭一直瞞騙她，家庭教師玉子妍實是丈夫的初戀情人及繼子親母。可是李寶英表明不會讓玉子妍帶走兒子。

文：蘇珮欣