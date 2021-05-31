曾奪奧斯卡最佳主題曲 78歲B.J. Thomas逝世

【明報專訊】曾主唱《Raindrops Keep Fallin' on My Head》、《Hooked on a Feeling》等名曲的美國男歌手B.J. Thomas前日病逝，享年78歲。今年3月他發聲明稱確診肺癌第4期，延至本月29日因倂發症病逝於得州家中。B.J. Thomas的歌手生涯中，有流行曲、鄉謠及福音等不同類型作品。曾贏得5個格林美音樂獎，賣出7000萬張專輯，當中包括8首冠軍歌及26首作品打入10大位置。大熱歌曲《Raindrops Keep Fallin' on My Head》是保羅紐曼（Paul Newman）與羅拔烈福（Robert Redford）主演的《神槍手與智多星》主題曲，曾奪得奧斯卡歌曲獎，並賣出超過200萬張，其後《阿甘正傳》等片亦有採用。

《海上樂園》船長逝世

另外，上世紀七八十年代美劇《海上樂園》中扮演船長的基雲麥路（Gavin MacLeod）前日逝世，享年90歲，噩耗由基雲的侄兒Mark See向美媒證實，但未有提及死因。除了《海上樂園》外，基雲麥路在處境劇《Mary Tyler Moore Show》的演出，亦深受歡迎。