【開箱】《我是遺物整理師》 窺探亡者心底話

【明報專訊】影視串流平台Netflix於5月14日上架的原創韓劇《我是遺物整理師》，推出半個月以來，一直盤踞港區十大收視榜。該劇由《模範的士》李帝勳伙拍《愛的迫降》陳俊翔演出，講述二人整理亡者遺物的故事。

靈感源自真實遺物整理師著作

《我是遺物整理師》由《媽媽的人生食譜》導演金晟浩與《花樣男子》編劇尹池蓮合力炮製，靈感來自韓國遺物整理師金璽別所寫的書籍《離開後留下的東西》。金璽別本任職禮儀師，某次受死者家屬所託，幫忙整理遺物，才展開了相關工作，至今他已從事這行業超過10年。金璽別將所見所聞結集成書，他發現人對死亡存在偏見，當得悉住所附近有人去世，只會擔心房屋發出惡臭、不吉利，連累住所樓價下跌，卻對死者及其家屬漠不關心。此劇取材自金璽別著作，並再創作的故事。講述患有亞氏保加症的年輕人韓可魯（陳俊翔飾）與從未相見的叔叔曹尚久（李帝勳飾），一起經營「天堂移居」遺物整理公司。

首集講韓可魯與父親韓靜佑（池珍熙飾）相依為命，一起經營「天堂移居」，受委託為一名年輕男子收拾遺物。男子在工廠加班時，被機器意外弄傷腿部，因延醫引起併發症死亡。從男子遺物中，兩人得悉他對人生的規劃及對父母的愛，還發現他遭公司欺壓，企圖逃避他因工傷致死的法律責任。之後韓靜佑因心臟病猝逝，遺下兒子韓可魯；但他生前已為兒子安排一切，包括委託律師尋找失散多年的同母異父胞弟曹尚久，擔任韓可魯監護人，以及成為「天堂移居」員工，並訂下合約若曹尚久成為盡責監護人，可獲得部分遺產。韓可魯於是與叔叔展開同一屋簷下的生活。

借遺物說出心底話

「天堂移居」受託為死者整理遺物，工作範圍不僅是把家品搬走，還會將死者生前珍藏的照片、信件、書籍等，交到死者家屬手上。過程中往往會發現別人不在意的東西，劇集解說指死者透過遺物「說出心底話」。例如劇中的獨居婆婆，死去多個星期才被發現，屍身早已腐爛發臭，但其兒媳只關心她留下多少財產。韓可魯卻發現婆婆將現金埋在地板下，是為了替兒子訂製西裝。另一集講醫生意外離世，在他家中發現一對情侶戒指與未寄出的情書，韓可魯千方百計找到他的情人，完成死者遺願。

韓可魯患有亞氏保加症，對生活細節十分執著，如物品要整齊擺放、所有工作次序要一致等，他同時擁有超強記憶，過目不忘且心思細密，但他害怕與人溝通，遇上困難時亦會出現自言自語等古怪行徑。扮演韓可魯的陳俊翔，憑《愛的迫降》「朝鮮F4」士兵角色嶄露頭角，年僅17歲的他，早於4歲便出道演音樂劇，近年開始拍電視劇，今次更是首度擔正，戲分甚至比李帝勳還要多，故事也以他為中心。據悉導演看過陳俊翔演出後，發覺他與韓可魯感覺相似，故力邀他演出。

至於劇中的曹尚久吊兒郎當，曾在黑巿拳賽將對手打至重傷昏迷，被判入獄。出獄後因欠債被迫繼續打黑巿拳。他對人生毫無期待，還有悲慘童年，兒時遭家暴，胞兄韓靜佑承諾帶他離家，最終失約，因此對哥哥又愛又恨。起初只是為錢而答應當韓可魯監護人，卻慢慢從整理遺物中領悟人生，也發現韓靜佑當年因意外才失約，多年來也一直在尋找他。李帝勳在劇中上演親情戲外，還不忘化身拳擊手大曬健碩身形。

開放式結局鋪路拍續集

《我是遺物整理師》創作靈感來自韓國遺物整理師著作，從劇情來看，卻讓人想起德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）與湯告魯斯（Tom Cruise）合演的《手足情未了》（Rain Man），同樣是有關自閉症哥哥與自私自利弟弟，為了遺產而走在一起的故事。不過《我》劇加插了許多韓國社會議題，貼近當地實况，如獨居老人、戀愛暴力、同性戀等。編劇亦將死者的故事連接到兩名主角的人生，加上導演的敘事功力，令此劇寫實與戲劇元素兼備。劇集尾聲，韓可魯親自整理父親遺物，催淚場面令人難忘。結尾一幕，叔叔曹尚久成為韓可魯的正式監護人，二人繼續經營「天堂移居」，一名女學生前來委託整理自己死後的遺物，這開放式結局亦為下一季埋下伏線。