鼓勵完失業家庭 唱《一事無成》惹非議 周柏豪不回應 監製：當另類歌為娛樂

《萬眾同心公益金》監製何小慧稱播完受援助個案後，周柏豪有一段說話鼓勵失業人士家庭，隔了一首歌才唱《一事無成》，沒想過網民所聯想的。（視頻截圖）

【明報專訊】被網民稱為「藍神」的周柏豪，上周六（29日）參與無綫《萬眾同心公益金》演出，節目介紹公益金的「及時抗疫基金」時，播出失業家庭的受惠者談感受，周柏豪其後與鄭融合唱《一事無成》，被指給失業家庭「贈興」，事件惹非議，在網上洗版。周柏豪的經理人公司StarzPeople昨日被問及是誰選曲時表示不回應；《萬眾同心公益金》監製何小慧稱失業家庭個案跟柏豪與鄭融所唱的《一事無成》是兩件事，沒想到網民有這聯想。

記者：陳釗

周柏豪與鄭融合唱的《一事無成》，2009年發行，其中歌詞：「真的不想早給你定型，笑我那麼的拚命，幾年來毫無成績，地位未有躍升……」12年後兩人再唱此曲給失業家庭「贈興」，再受關注。

稱唱片公司要求合唱 僅得一曲

上周六播出的《萬眾同心公益金》介紹公益金的「及時抗疫基金」，失業家庭李太獲援助，司儀鄭裕玲說：「有請柏豪同鄭融用他們的音樂、歌聲去睇睇李太的個案……」

播出李太受訪片段後，周柏豪說多點關懷與幫助，再加上擁有堅毅積極的心，就算困難有幾大，總會有跨過去的一日。他接着唱《讓愛高飛》，完歌後，熒幕的字幕打出《一事無成》歌名，鄭融出現一起合唱。由於《一事無成》的歌名，不少網民聯想節目之前提及的失業家庭個案，有人認為沒同理心、揀錯歌，問究竟攞景還是贈興？有報道指有慈善機構總理也認為不妥當，問為何安排周柏豪對失業家庭唱《一事無成》？

周柏豪經理人公司StarzPeople就《明報》查詢表示不回應事件。

《萬眾同心公益金》監製何小慧回覆說：「其實個case（受援助個案）返落廠，柏豪有一段說話鼓勵片中的失業人士家庭，跟住就唱《讓愛高飛》。《一事無成》是鄭融和柏豪在之後合唱。」

這樣被網民聯想一起，下次揀歌會否注意，以免有誤會？何小慧說：「唱片公司只想柏豪和鄭融合唱，他們曾經合作的也只有這首，我們覺得柏豪同case已完結，這首歌當另類歌for entertainment，所以無諗到網民所聯想的。」

探訪智障孩 黎明拒唱《傻癡癡》

今次選曲與受援助個案令網民有聯想，周柏豪成焦點；傳媒人潘小濤在facebook留言：「以前不信忽然扮愛國的多是流氓無賴，現在聽完首《一事無成》終於相信，不單是無賴還是無腦！」

有網民提到當年容祖兒演唱會邀黎明擔任嘉賓，當時黎明自爆舊事，曾經有慈善機構邀請他探訪智障小朋友，被大會要求於席間唱出當時的大熱派台歌《傻癡癡》。他覺得該場合唱《傻癡癡》會帶來誤會與反效果，故婉拒了大會要求。

曬李寧牌新波鞋 被網民狙擊

周柏豪出道以來很「惹火」，當年在Instagram（IG）貼玻璃杯碎的照片，配合長文表達心情成為笑柄，被冠以「大文豪」稱號。他又曾在黃家駒逝世20周年死忌，祝生辰快樂。

他前日在IG曬李寧牌跟NBA球星占美畢拿（Jimmy Butler）合作推出的特別版球鞋，留言：「期待了很久的球鞋，今（前）天打球穿了，很舒適，非常喜歡，謝謝。」有網民留言問柏豪是否暗諷失業家庭穿不起李寧牌波鞋？