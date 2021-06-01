扮馬國明與湯洛雯演感情戲 蕭正楠：演技大挑戰

【明報專訊】蕭正楠及湯洛雯昨日為無綫劇《一笑渡凡間》宣傳；蕭正楠稱最驚要化劇中的爛面妝，要坐定定3小時，湯洛雯大爆他經常化妝瞓着，蕭正楠說：「我真的曾試過打橫瞓喺度畀人化，有時真的不夠瞓無辦法，但試過一次知道『唔老嚟』，以後都不敢再試。」

蕭正楠表示本周播出的戲分開始與湯洛雯有感情線，預告後者會以女裝look現身，湯洛雯自言劇中都是捕快造型，有場戲穿女裝，眾拍檔都問她為何男扮女裝，蕭正楠說：「因為做戲要覺得湯洛雯好靚，觀眾可以睇到我個樣就是馬國明見到湯洛雯個樣：流晒口水，場戲好難做，真的演技大挑戰。」湯洛雯則說：「梗係唔似啦！」問是否覺得男友靚仔過蕭正楠好多？她表示各有千秋。

湯洛雯籲蕭正楠不要經常拿無份演《一》劇的馬國明宣傳，蕭正楠笑言到馬國明主演的《寶寶大過天》宣傳，他會自薦到場幫手。湯洛雯表示男友仍在內地開工，未必能趕及回港出席頭幾次的宣傳活動，蕭正楠說：「到時我同香香（岑麗香）囉！我扮BB。」湯洛雯稱男友已將代表她的獨角獸公仔據為己有，又帶到內地陪他開工；問怕不怕又搞到公仔污糟回來要幫手冲涼？她笑言可能已將公仔五馬分屍。問馬國明何時會將她據為己有？她說：「不知道，問他吧！」

記者：林祖傑