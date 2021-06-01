吸金王被地產商睇中斟拍樓盤廣告 姜濤放假叉足電 貼相鬼馬報平安

【明報專訊】隨疫情緩和，社會經濟逐漸復蘇，經歷了接近一年半的寒冬期後，不少商戶品牌為追回生意營業額，開始鬆手揼本找藝人拍廣告谷宣傳。要數娛樂圈時下最強人氣、炙手可熱的，一定是男團MIRROR；其中以姜濤的人氣最高和粉絲數目最多，加上外形討好、形象正面、有觀眾緣、工作態度認真，深受品牌歡迎，出道短短3年已火速成為廣告界天之驕子。未知是否因做到無時停，姜濤日前疑似壓力爆煲，經過多天休息，他終於「現身」報平安，一眾「姜糖」可以放心了。

娛樂組

姜濤出道以來密密接job，收入與受歡迎程度增加的同時，承受的壓力更重；早前他開live訴心聲，說自《叱咤頒獎禮》後很多事情發生，令他情緒好差又發脾氣，對外界太多的討論，不太適應。直至5月20日，姜濤於社交平台寫上「I'm tired of everything」（我厭倦了一切）的字句，疑似壓力爆煲，當時經理人黃慧君（花姐）稱姜濤只是身體不適，休息完後會跟大家報平安。

心情靚拍片惡搞自己

昨日姜濤終於更新社交網，除上載了4張照片及留言「假期結束，沒事了，抱歉讓大家擔心了」，又在Instagram（Ig）限時動態惡搞自己靚仔樣，分別扮陳卓賢（Ian）及呂爵安（Edan）獻唱兩人的單曲，心情看來不錯，相信「姜糖」可以放心了。花姐、一班MIRROR兄弟，包括楊樂文（Lokman）、Alton（王智德）及Frankie（陳瑞輝）都有畀like，彭秀慧也留言說「沒事就是最好的事」。

ViuTV藝人賺錢之冠

姜濤吸金力強，有報道指姜濤在2021年不足半年內，已密密接下近50個不同商品的廣告或Ig post，種類覆蓋時裝、化妝品、護膚品、快餐店、電器、銀行、連預防HPV打針廣告都有。當中不少是國際高檔品牌，包括Burberry、Cartier、Chanel、YSL Beauty、Christian Louboutin、KENZO、Longchamp、匯豐銀行等。論數量暫時屬全港第一，收入則是ViuTV藝人之中賺錢之冠，在疫市下施展瘋狂吸金大法，若平均20萬元一個job計，短短5個月已掙到1000萬元。

吸金力比無綫一線藝員強

MIRROR的12名成員之中，姜濤的吸金王地位無人能及，其「帶貨」力亦很驚人，商品經常在他的Ig或廣告推介後，很快便被「姜糖」搶購。據知情人士透露：「姜濤雖然在12人之中身價最高，廣告酬勞保守估計企硬在6位數字中間，有些藝人出商品的Ig Story未必一定收錢，但ViuTV好嚴謹，他的每個Ig post或Ig story都必定收足錢。以姜濤現時的人氣，其實算合理，沒有開天索價，加上為品牌帶來生意，所以有價有市。早前他為Cartier首飾拍宣傳片，有『姜糖』隨即入貨，付款後更刻意取出他的公仔，在店內拍照再上載到社交平台，出錢出力以示支持偶像。聽聞除了大型商場的宣傳，更有地產商看中斟他拍樓盤廣告，估計最少有8至10個廣告排隊邀請他，還未計品牌活動，吸金力和吸引力比無綫一線藝員更強。」有傳MIRROR自演唱會後人氣有增無減，廣告價已上漲大約10%至20%。

各成員有價有市

姜濤廣告滲入不同範圍，無處不在，MIRROR隊友之間很多時互相帶挈出席活動或拍住上接廣告，有錢齊齊掙。例如隊長Lokman及今年初奪得《叱咤》新人金獎的柳應廷（Jer），早前拍住出席活動，「二人同行價」數小時內即穩袋6位數。

其他成員江𤒹生（Anson Kong）、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）及呂爵安（Edan）亦不遑多讓，各有粉絲和品牌支持，分別接下時裝、銀行、化妝品、腕表的廣告或宣傳活動，酬勞均不相伯仲，實行密食當三番，不讓姜濤壟斷市場。