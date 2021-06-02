李我設靈 「琴弦音斷」花圈念71年鶼鰈情 蕭湘：離世前仍開玩笑 夫走得安詳

靈堂擺有李我的著作（上圖），亦播放他在《香港81》系列的演出及其他訪問片段（下圖）。（攝影：劉永銳）

被譽為「香港廣播界開山祖師」的李我設靈，前往弔唁者遍及廣播、粵劇及演藝等不同界別。（攝影：劉永銳）

李我的靈堂照是他穿西裝及打紅領帶並臉帶笑容，遺孀的紅色心形花圈放在正中位置。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】被譽為「香港廣播界開山祖師」的李我（原名李晚景）上月初逝世，享壽102歲，昨日在香港殯儀館設靈。93歲遺孀蕭湘一早到靈堂打點，情緒平靜，其紅色心形花圈置放靈堂正中位置，並寫上「琴弦音斷 情意難忘」，以表達對相愛71年亡夫的思念之情。

記者：柯美

攝影：劉永銳

有「播音天王」之稱的李我昨日於香港殯儀館設靈，靈堂佈置簡潔，以白色鮮花為主，遺照是一張李我身穿西裝打紅領帶、臉帶笑容的照片，橫匾則寫着「福壽全歸」。遺孀蕭湘（湘姐）的紅色心形花圈放在靈堂正中位置，並寫上「琴弦音斷 情意難忘」以表達對亡夫的思念，兒子李宗翰的花圈則放在隔籬。靈堂內還播放李我生前演出的處境劇《香港81》系列及訪問。

雙手合十 不停說感激

由於李我生前沒任何宗教信仰，且為人豁達，不拘小節，所以喪禮不設宗教儀式，今早9時半大殮，10時半出殯，靈柩移奉柴灣歌連臣角火葬場火化後，骨灰會採綠色殯葬撒在紀念花園。

湘姐本不接受訪問，但見到記者上前影相，她雙手合十，不停說感激，並禮貌地說：「大家都有心，我是一個平凡人，你們不用這麼大陣仗，很感激大家（到來）。」

李我尊重傳媒一直幫忙

她透露丈夫離世時很安詳，走前數月進出醫院多次，也沒有老人病，血壓和心臟等機能都很正常，真的很好彩，丈夫死前還與她開玩笑，跟孫仔、孫女叫她「嫲嫲」。湘姐說：「他很想吃東西，不過他只可以吃糊仔，他都很聽話。多謝各位，李我由後生至今都很尊重傳媒一直的幫忙。」

洪朝豐陪老師現身

阮兆輝、洪朝豐、丁羽、鄧英敏、張文新和太太車淑梅、黃夏蕙、陶傑前來拜祭，港台、商台、羅家英與太太汪明荃、俞琤、胡楓、李龍、梁碧玲、康樂及文化事務署長暨香港電影資料館等，則送上花圈悼念。

洪朝豐逗留約一小時後離開，他稱不認識李我叔，亦沒見過對方，他是陪教南音的老師及劇作家溫志鵬來弔唁。洪朝豐說聲多謝便轉身離開，當問他目前的身體狀况如何時，他回頭說：「多謝關心。」

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