莫文蔚綵排演唱會 獲贈蛋糕預祝51歲生日

【明報專訊】莫文蔚（Karen）將於6月11日至13日，一連3日假紅館舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》。Karen昨日與一眾舞蹈員在邵氏影城綵排個唱，適逢今天（6月2日）是Karen的51歲生日，大會送上網球場形狀的蛋糕祝賀，壽星女驚喜萬分，狂派飛吻。

有凌空倒立高難度動作

Karen表示生日願望是演唱會大成功，最喜歡工作中度過生日，又不用想節目，老公亦會來陪她綵排。距離開騷不足兩星期，Karen表示進度正常，但心情已迫不及待，「開騷壓力實會有，但更多的是期待，因已很久沒在香港開演唱會」。現場見她有被舞蹈員抬起及凌空倒立等高難度動作，Karen自言喜歡這些過山車動作，跟一眾舞蹈員亦非常有默契，所以很有信心，老公也不擔心。

提到政府研究第五波防疫，考慮限制無接種疫苗人士進入表演場所，Karen自言這輪不到她小市民擔心，大家最緊要保護好自己。問到若實施，可有多手準備？Karen說：「無呀！The show must go on！」她稱年初落實開騷，當時很多事情未清晰，很多人問她疫情未緩和可會擔心取消，但她表示沒得擔心那麼多，既然得到檔期可在紅館開騷，便期待一切順利，所有事情正面去看。問到紅館可有要求他們打疫苗？Karen稱紅館有一套防疫措施，所有台前幕後均需做核酸檢測，當中上台表演者更要提供7日內的核酸檢測報告，能夠做的措施都會做足。

記者：陳釗