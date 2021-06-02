劇集取材向老婆求婚橋 陳展鵬笑稱要收版權費

快將生日的馮盈盈透露有男生邀約食生日飯，但工作之餘又要兼顧讀書，推卻不必要的約會。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】陳展鵬、林夏薇及馮盈盈等，昨日出席劇集《逆天奇案》宣傳活動。席間公布喜訊，《逆》第3周7天跨平台總收視達26.6點，成為2021年兩線劇集一周收視之冠。

展鵬在台上重演劇中以摺紙戒指向林夏薇求婚一幕，他自爆當年也是這樣向太太單文柔求婚，並笑說：「編審可能看過我的訪問，將橋段放入劇情，沒想到會那麼受歡迎，要收版權費。」問到展鵬當時在紙戒指內寫了什麼？他故作神秘說：「不告訴你們。（寫『嫁畀我』？）這麼簡單當然不行，起碼寫一層樓啦。」

林夏薇憑角色被內地網民封「國民女友」，她覺得這稱號很勁、很親切，多謝網民喜歡，更沒想到求婚一幕登上微博熱門搜尋，有超過100萬人看，很開心。

馮盈盈茹素減七情六慾

馮盈盈表示劇集將於6月11日播映大結局，當天是其農曆生日，她許願祝劇集收視再創新高。至於6月10日西曆生日，馮盈盈透露當晚同屋企人吃飯慶祝，但近來開始茹素，所以都辛苦屋企人陪她食齋。馮盈盈笑稱以前情緒比較高漲，茹素後自覺比較清心寡慾，七情六慾都少了。

問到生日有沒有男仔約她？盈盈說：「都有，但現在工作繁忙，讀書又要交功課，所以不必要的約會比較難就時間。不過茹素是不會嚇走追求者的，只會嚇走食肉獸。」

《好聲好戲》首屆畢業作品《侏羅紀世界》將於6月6日晚播出，有份聲演的盈盈稱配外語片難度非常高，因要聽住英文講中文，很易亂，NG了很多次，多得老師指點，最後配了兩個多小時完成，很期待出來的效果。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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