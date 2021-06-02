韓國電影人爆料 內地登微博熱搜 玄彬孫藝珍傳明年結婚

【明報專訊】韓劇《愛的迫降》男女主角玄彬和孫藝珍今年初公開戀情，成為一時佳話。早前有傳二人原本打算在下半年結婚，受疫情影響而推遲計劃，昨日有自稱韓國電影幕後人員爆料，驚聞玄彬刻意清空明年檔期，似為婚事做好準備。雖然韓國傳媒未有相關報道，然而「＃玄彬孫藝珍明年將結婚」迅即登上內地微博的熱搜榜，有關消息在網上瘋傳，網民紛紛送上祝福。

現年38歲的玄彬跟女友孫藝珍，今年元旦大方承認拍拖，韓媒《Dispatch》指二人認愛前，已經秘密拍拖8個月，如果消息屬實，他倆拍拖至今已超過一年，加上年近四十，談婚論嫁亦很平常。

昨日在韓國網上討論區Naver Cafe有自稱電影工作人員貼文，據他表示：「為了設置道具，到了電影拍攝現場，聽說玄彬快要結婚了……因為明年要結婚，所以清空了全年的工作日程。」有關貼文隨即惹起熱烈討論，其後卻刪除了，未知原因為何。

雖然昨日未見韓國傳媒轉述有關消息，不過，內地微博隨即瘋傳，「＃玄彬孫藝珍明年將結婚」更一度登上熱搜榜三甲位置，有內地網民表示：「這門親事大家都同意了，請盡快結婚。」亦有人說：「六一真是好日子。」

截稿前為止，玄彬和孫藝珍所屬事務所均未有就「婚訊」回應。

佐藤健有村架純被指隨時閃婚

事實上，玄彬剛拍竣電影《交涉》，上月又推出紀錄片《Making Armour：玄彬》，暫時未有新工作；孫藝珍早前收到有線頻道JTBC新劇《三十九》邀約，由《奔跑愛情》導演李在勳跟《男朋友》編劇劉英雅合作，講述3名即將步入「女人四十」的好朋友，包括孫藝珍、《機智醫生生活》田美都及《屍殺列車》安昭熙的生活和愛情故事，但她的事務所表示一切仍未落實。

提起婚訊，繼日本「國民老婆」新垣結衣上月驚爆跟《逃避雖可恥但有用》拍檔星野源結婚，令粉絲心碎一地後，近日又傳新片《浪客劍心：最終章The Final》扮演夫婦的佐藤健和有村架純，隨時閃婚的消息。

事緣佐藤健跟日本樂隊One Ok Rock主音好友Taka早前接受富士電視台節目《我們的時代》訪問，後者突然爆料：「如果你結婚後，在婚禮上就沒有人坐我身邊了。」令到佐藤健急忙澄清，目前仍為事業拼搏，暫時無意結婚。不過，亦有網民猜測，《浪客劍心：最終章The Beginning》將於後日開畫，佐藤健為免影響票房，唯有避談婚事。