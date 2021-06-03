年內失雙親缺席首映禮 朱栢康蔡思韵盼李麗珍節哀

【明報專訊】朱栢康與蔡思韵前晚出席新片《濁水漂流》慈善首映禮，女主角李麗珍以「家中有事」為由缺席，有報道指她一年內父母先後離世，大受打擊，所以推掉工作休息療傷。朱栢康表示日前看到關於李麗珍的報道，很擔心她的情况，亦替她難過，希望有充足休息，調整好心情。蔡思韵有留意新聞，很理解對方的傷心，希望珍姐保重身體，節哀並盡快回復心情。

朱栢康血糖低易見暈

朱栢康前晚影相後突然「失蹤」，原來他血糖低，到了後台吃東西補充血糖。朱栢康表示初中時已發現有血糖低的問題，只要忙、壓力大或食無定時就會出現這狀况，所以他常說不適合做這行。平時他開工會隨身帶小食，最愛吃薯片。蔡思韵笑說見過朱栢康在拍攝時吃朱古力，記得有幕拍破地獄戲分，朱栢康拍完見暈要坐櫈休息。朱栢康解釋當時已是凌晨，又不能吃東西，又要練習破地獄儀式，所以真的暈一暈。他笑言自知體力負荷不了，要確保準繩度，最後拍了一兩次便完成。

提到政府研究第五波防疫措施，有意限制無打疫苗人士進入戲院。若實施可擔心影響票房？朱栢康認為影響一定有少少，但無辦法，打針無得逼，要視乎大眾意願。蔡思韵則說《幻愛》上映時，也經歷過戲院關閉及入座率減少等問題，但疫情影響全世界，只能聽天由命，希望會好轉。她本準備到台灣拍電影，但當地疫情嚴峻已封關，所以要延期。朱栢康透露月中將會跟黃秋生和陳淑儀為8月的舞台劇綵排。

記者：陳釗