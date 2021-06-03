奚夢瑤拍片記錄兒子日常 賭王孫仔樣貌曝光

【明報專訊】賭王何鴻燊的遺體日前安葬昭遠墳場，四房兒子何猷君的太太奚夢瑤懷有第二胎未有現身。留家安胎的她專心照顧現時歲半大的兒子何廣燊，奚夢瑤與很多家長一樣，不時拍短片記錄小朋友的日常生活，並在社交網分享。

最近她上載的一條短片，見何廣燊將垃圾桶當玩具，將桶倒轉笠頭，奚夢瑤見狀忍笑問兒子：「你幹嗎呢？」雖然她用了字體「HUH？」遮着兒子樣貌免正面樣曝光，但仍不小心失手，何廣燊意外讓一雙眼露出，見他膚色白皙，眼睛十分精靈。奚夢瑤又趁空，在家居的寬敞大浴室做網上直播「帶貨」推銷產品，穿睡衣素顏出鏡的她精神不錯。

余香凝為愛女無覺好瞓

另一靚媽余香凝上月誕女兒Clare，仍在坐月的她身穿睡衣頭髮盤髻素顏示人，分享手抱愛女溫馨合照，首次讓Clare側面曝光。自稱喜歡睡覺的她，缺乏睡眠會感到痛苦，但有女兒後，會把這痛苦變成幸福。

余香凝稱從Clare在醫院出生到回家，她未有連續睡到3個小時，但一點都不累，半夜聽到女兒有些小動靜就9秒9起牀，並跟Clare說：「在漆黑中開一盞小燈，寂靜環境下抱着你，聽你食奶的呼吸聲，這世界彷彿只有你和我，看到你食飽滿足的樣子，沒有東西比這個更幸福。」

記者：林蘊兒