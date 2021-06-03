田村正和木村拓哉舊作難見天日 阿部寬有望演《古畑任三郎》

有傳尊尼事務所阻撓，令到電視台無法重播田村正和（左）跟木村拓哉（右）合演其中一集《古畑任三郎》。

【明報專訊】經典日劇《古畑任三郎》男星田村正和今年4月因心臟衰竭逝世，享年77歲。在死訊公開3日後，富士電視台重播《古》劇致敬，收視率高達13.4%，令到「第二代古畑任三郎」選角計劃重新上馬，有傳《龍櫻2》阿部寬有望接棒。另外，富士將於今日起播出《古畑任三郎傑作選》，據報電視台考慮重播木村拓哉於1996年客串那集，疑遭所屬尊尼事務所反對，最終只好作罷。

早在1990年代，田村正和憑《古畑任三郎》系列而為人熟悉，第2及3季的平均收視率超過25%，2006年播出完結篇，結局收視更高達29.6%，劇中飾演刑警古畑任三郎的田村，跟一人分飾兩角的松嶋菜菜子大鬥演技，就算上月重播，仍錄得13.4%收視佳績，比起今季部分新劇有過之而無不及，難怪富士電視台有意重啟拍攝計劃。

曾考慮邀小田切讓演出

據日本雜誌《女性自身》報道，富士電視台早在去年已計劃重新開拍《古畑任三郎》，並考慮邀請《東京鐵塔》男星小田切讓擔任第二代古畑任三郎，最後不了了之。隨着田村正和病逝，電視台高層舊事重提，熱門候補人選卻變成《龍櫻2》阿部寬。

現年56歲的阿部寬，過去曾在《新參者》影視系列扮演刑警加賀恭一郎，不單智勇雙全，性格特立獨行，經典程度不下於《古畑任三郎》，難怪獲富士高層看重。另一方面，阿部寬亦曾跟《古畑任三郎》編劇三谷幸喜合作，於後者自編自導電影《搵鬼打官司》演出一角，如果再次合作，默契肯定更佳。不過，亦有網民持相反意見，認為田村正和地位無可代替，電視台不應破壞經典。

提起《古畑任三郎》，電視台食髓知味，由今日起至本月9日止，將會推出《古畑任三郎傑作選》，從過去3季日劇選出最具話題的5集，為粉絲帶來集體回憶。據日媒報道，這5集主角包括唐澤壽明、鈴木保奈美及津川雅彥等。有網民不滿木村拓哉曾在第2季客串扮演犯人，當年大受歡迎，何以榜上無名？

據知情人士透露，電視台曾跟木村所屬尊尼事務所商討重播事宜，結果不得要領，反映尊尼事務所保護旗下藝人的力度，絕對不會因創辦人兼社長尊尼喜多川前年病逝而得以放寬。