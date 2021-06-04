茱迪科士打獲頒康城終身成就獎

【明報專訊】第74屆康城影展將於下月6日（當地時間）揭幕，兩屆金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）除了擔任開幕嘉賓外，更將獲頒終身成就獎，表揚她對影壇的傑出貢獻。她在聲明中表示：「康城影展改變了我的生命。」說的是13歲那年憑《的士司機》首次進軍康城，此片更勇奪最高榮譽金棕櫚獎；而她執導《愛在手狸》亦曾入圍康城非競賽單片。

去年受疫情影響而取消的康城影展，今年捲土重來，昨日公布24部入圍主競賽單元的電影名單，遺憾地華語片全軍覆沒。《巴黎聖騎士》法國導演李奧卡拉斯（Leos Carax）新作《Annette》獲選為開幕電影兼競賽片之一，同樣來自法國的《流離者之歌》導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）新片《Paris, 13th District》、《食人急轉灣》般奴杜蒙（Bruno Dumont）的《Par un demi-clair matin》、《偷戀隔離媽》奧桑（Francois Ozon）的《Tout s'est bien passé》及《別問妻愛誰》女導演Catherine Corsini的《La Fracture》都榜上有名。

入圍名單亦不乏美國名導，例如金像影帝辛潘（Sean Penn）執導《Flag Day》、《布達佩斯大酒店》韋斯安德遜（Wes Anderson）的《法蘭西諸事週報》、《歡迎光臨夢幻樂園》辛貝加（Sean Baker）的《Red Rocket》等，其他候選作品包括《睡著吻別醒來抱擁》日本導演濱口龍介改編村上春樹短篇小說的《Drive My Car》、《本能》導演保羅韋浩雲（​Paul Verhoeven）新作《Benedetta》、《伊朗式遷居》伊朗導演法哈迪（Asghar Farhadi​）的《A Hero》、《刺客教條》澳洲導演賈斯汀高索（Justin Kurzel）的《Nitram》、《​生命中的最痛》意大利導演南尼莫列提（Nanni Moretti）的《Tre Piani》等，可謂星光熠熠，至於韓在林執導，宋康昊、李秉憲及全度妍合演韓國驚慄片《緊急宣言》則入圍非競賽單元。