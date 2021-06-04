【開箱】《囊中人》 美蘭妮羅蘭絕境求生獨腳戲

跟女主角演對手戲的是氧氣箱內人工智能軟件Milo，它不斷報告箱內氧氣含量下跌，製造緊張氣氛。

【明報專訊】《噬逃險鱷》阿歷山大阿查（Alexandre Aja）執導、《希魔撞正殺人狂》美蘭妮羅蘭（Melanie Laurent）主演法國懸疑片《囊中人》（Oxygen），上月12日在影視串流平台Netflix上架後，曾經登上法國Netflix收視排行榜冠軍，亦一度打入香港十大位置。電影講述女主角被困在氧氣箱內，如何絕境求生的過程，難得這場獨腳戲，演來緊張刺激，結局更是出人意表。

主角被困氧氣箱內

《囊中人》故事由法國女子伊莉莎白漢森（美蘭妮羅蘭飾）一覺醒來說起，發現自己被困在一個密封空間內，自以為遭綁架，腦海一片混亂，記憶似有還無，就連姓名、年齡、身分或職業等都一無所知。

直至「空間」亮起柔和光線，才發現自己被困在氧氣箱內，根據儀表板上資料顯示，箱子剩餘氧氣只有30%左右，能夠為她提供有限線索的來源，正是箱內的人工智能軟件Milo。

奇怪的是，Milo一直以「歐米康267」稱呼伊莉莎白，經過初步檢查，證明她身體健康，預期壽命更有82歲，到底她為什麼會被困在氧氣箱內？於是她想到透過Milo報警求助，接線生以為這是惡作劇電話，後來改由莫羅警長接手，協助調查事件真相，並向法庭申請傳票，調查氧氣箱的製造公司，希望找到蛛絲馬迹。

隨着氧氣含量跌至23%，只夠伊莉莎白使用43分鐘，她開始出現幻覺，又似是臨終前看見半生經歷的走馬燈。其後她透過Milo翻查個人資料，得悉自己竟是諾貝爾生物學獎得主，擅長低溫物理學，「難道是我把自己困在這裏？」她逐漸想起自己已婚，夫婿是里奧弗格森博士，極力揣摩事情的始末，但卻不得要領。

她為求生竭力掙扎，終把連接身上部分電線扯開，活動能力稍增，嘗試打開箱子但不成功，正當氣餒之際，莫羅警長再次來電，卻告知她未婚，數日前仍有登入社交媒體帳戶，家人亦從未報警求助。伊莉莎白開始懷疑，這些「資訊」到底是真是假？

結局推翻所有線索

電影到了尾段，謎底終於揭開，一名神秘女子來電，告知打開氧氣箱的密碼，卻警告伊莉莎白切勿使用，原因是她正身處距離地面6.5萬呎的太空，原來她正參與一項有關外星移民的實驗但失敗了，軍方只好使她進入休眠狀態，等待救援。

她又被告知這項計劃的始末，竟跟人類遭受病毒入侵有關，她的丈夫里奧亦因此喪生，為免人類滅絕，軍方才會急於展開外星移民計劃，而她在行動失敗後，已在氧氣箱內「昏睡」足足12年。

來到結局之前，編劇再度「扭橋」，當箱內的氧氣只剩餘4%的時候，伊莉莎白的真正身分正式曝光，再次推翻電影前半部分提供的所有線索，令人目瞪口呆，如果觀眾覺得此片能夠自圓其說的話，就算編劇成功了。

帶動觀眾同哭同笑

電影長約1小時41分鐘，幾乎是美蘭妮羅蘭一人主演獨腳戲，曾經憑《希魔撞正殺人狂》贏得多個獎項的她，演技毋庸置疑，能把狐疑、驚恐、憤怒、絕望等不同反應，精確地表現出來，同時掀動觀眾情緒，跟她同哭同笑。

事實上，像《囊中人》這類低成本驚慄片，香港觀眾絕不陌生，去年在港上映的阿根廷電影《4X4瘋​鎖》、前年開畫的泰國片《鱷口逃生》，甚至「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）多年前主演《活埋》都有異曲同功之妙。看着別人在密封環境掙扎求存，從而取得快感，我們都是虐待狂。