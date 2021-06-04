與前夫林曉峰有偈傾 康子妮不抗拒合作︰為噱頭免問

【明報專訊】康子妮去年與林曉峰結束18年婚姻，回復單身後首個幕前工作是ViuTV節目《中女唔易做》。節目中康子妮化身米線店員工，除了做樓面帶位、落單，還兼顧做水吧及洗碗一腳踢，令一向自以為什麼都能勝任的康子妮也要投降，她大呼︰「真係中女唔易做！」康子妮談到前夫的關係，稱與林曉峰再見亦是朋友，大家仍有偈傾，也不介意合作，但要視乎目的，純粹為噱頭則免問。

記者︰柯美

攝影︰鍾偉茵

康子妮不抗拒跟前夫林曉峰（阿Lo）合作做節目，但首要看目的，「出發點為噱頭，我不會做，絕不認同將別人的私生活作為公眾學習的資料」。

「沒有將對方置諸死地心態」

康子妮稱跟阿Lo再見亦是朋友，彼此沒有將對方置諸死地的心態，始終有兩個共同擁有的兒子，目的都想小朋友好，而且家中大小事情，她仍需負責，所以兩人現在不是同一屋簷下，也一定要溝通，並非外界所想無偈傾，阿Lo去內地工作，也叫她幫手照顧愛犬。事業重新出發，感情是否一樣再出發？談到感情事，康子妮有點避忌，不欲多言，只簡單說：「沒想這些，現在要工作又要照顧小朋友，時間都不夠用，朋友也投訴沒時間見面，幸好他們體諒。（會否有機會跟阿Lo復合？）沒去想，不想講這些。」

做水吧亂七八糟完全唔掂

在《中女唔易做》中，康子妮覺得最辛苦做水吧，看似簡單的工作，但要應付客人不同需要，少冰、走冰、少甜、走甜及多奶等，十隻手指數不盡，「要做得好很困難，什麼為之少甜？試過被彈回頭，話『少甜點解咁甜』、『走冰點解成杯冰』，部機不停出單，真的手忙腳亂，有一刻想用膠紙封住出紙位。一直以為自己很有組織能力，此刻才發覺唔掂，亂七八糟」。至於她強項的洗碗亦做不來，「由細到大都是我負責洗碗，以前媽咪開30多人的派對，也是我一手包辦，不需要洗碗碟機，卻原來打工為不認識的人洗碗，完全是兩回事；洗碗的地方狹窄又濕滑，碗碟又污糟，睇到已經不開胃，戴上手套都不想洗，外面又不停催促喊不夠碗用，自以為好醒，點知做落完全應付不來」。

面對態度欠佳客人 EQ提升

今次的體驗，令康子妮加深對自己的了解，連EQ亦提升了， 發覺轉變心態，可令事情改變，「有次為一枱三人的客人落單，他們態度欠佳，指住我話『你拍緊嘢呀，你唔好行咁埋呀』，當時我可選擇好驚、好嬲甚至不做，但我沒有這樣做，靈機一轉，走到鏡頭前面，用自己身體遮掩鏡頭才幫他們落單，他們的態度即轉變。（EQ提升了？）一定是，發現情緒會主導你的工作，有時要選擇控制自己情緒， 若我表現到好嬲、好委屈行開，他們可能更不滿。但我選擇做好這份工，控制好情緒，就變成另一個結局；客人滿意，我又完成落單，這種態度放在哪裏也受用」。

落錯單被罵 躲在一角哭泣

康子妮透露首天拍攝，因兩次落錯單被客人罵，她控制不到情緒躲在一角哭泣，不是因為委屈，而是不想有失誤，影響到米線店聲譽，她邊喊邊自責連米線店的工作也做不來，怎樣做其他工作！此時，斯文寡言的店長走過來安慰她，康子妮說︰「店長不是奉命來安慰我，是主動關心，還叫我不要喊，稱每天都要面對這些人。之前我以為讀得書多好叻，店長雖然讀得書少，但處理事情、情緒handle得好好，沒責怪我之餘，還反過來安慰我。這絕對不是讀書多少問題，當時我心想『有無搞錯，竟然要個姐姐來安慰我。』隨即佩服對方機智及大量， 令我獲益良多。」

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