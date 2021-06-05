《造美人》冼潁琹隆鼻變爛鼻 劉芷橋自爆花40萬整容 被狠批失敗

【明報專訊】ViuTV再打造另類選美真人騷《造美人》，下周一（7日）晚首播，16名參賽者經淘汰後，餘下12人接受為期3個月關於飲食調校、身體塑形訓練的課程，部分佳麗可自選在訓練期間參與醫學美容等相關療程，還有不同活動、集訓及考驗。當中不同考試階段設排名機制，如名列前茅歸入精英組成為尖子，會得到不同獎勵和優惠。成為冠軍會得到總值20多萬獎金和獎品。參賽者在首集要被一班「Mean精」品評，部分佳麗忍不住爆喊，①劉芷橋自爆花約40萬想變靚，但被狠評整容失敗。

娛樂組

《造美人》由強尼、沈殷怡、練美娟主持，第一集內容圍繞初賽正式開始，經過兩輪遴選，專業團隊挑選出16名參加者進入第一輪淘汰賽。其中7名參賽者逐一登場，在評判面前展現愛美的決心。其中話題十足的劉芷橋自我介紹時透露：「我這幾年花在外表的費用高達約40萬，當中包括健身、箍牙、割雙眼皮及隆鼻。」她解釋整容是之前遇過一個男仔，大家性格好夾，但對方最後因她不夠靚和瘦，最後不要她。她以前在大學已被人欺負，包括外表和身材。到她返工，有些私影相放在社交網，又被人取笑，她說：「就是因為我的外表唔得，我要做到一個及格的女人，或者一個特別的女人，我真的需要咁多努力去變靚，先有資格成為一個女人。」

芷橋為「有自信」爆喊

劉芷橋外貌被專業團隊評為整容失敗，強尼稱她參加這節目非常冒險，因會受到網上好多抨擊。大會安排一班「Mean精」評論每名佳麗的樣貌身材，目的是測試她們的心態夠不夠強大。一班「Mean精」評論劉芷橋：「一定有整容、是整容失敗樣、肚腩好大、有妊娠紋、佢是有自信的。」其中一句有自信，令劉芷橋在台上爆喊：「我真的好開心，有人話我有自信。」劉芷橋見完評判團後，在後台一度情緒崩潰：「我都想堅強，我都想愛自己，可不可以教我點樣愛自己，點解我要是女人，我不想做女人呀！」其他參賽者紛紛上前安慰。

任職空姐的⑤冼潁琹（Georgia）自我介紹：「皮膚不夠白、眼不夠大、鼻不高，最不滿意是自己個鼻，曾經因為不滿意鼻型去打透明質酸，因為溶解劑跟第二支針撞咗，半邊鼻發炎，導致爛鼻，兩個月不可見人。」專業團隊認為Georgia鼻子的問題不算大，改造空間較小。

胡靄琪：想執番靚個人

首集最後出場⑥胡靄琪（OK）的傻大姐個性，令專業團隊哭笑不得。OK說：「我之前一直在地盤返工，風吹雨打、日曬雨淋，搞到我塊面好多斑，想透過節目執番靚個人。」大懵的她稱不知道參加了選美節目，糊裏糊塗就入了16強，令全場大笑。專業團隊評論若要OK變做美人，基本上等於要做一架穿梭機的工程。