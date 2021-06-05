《職工7》14人染疫 停工至月中 湯告魯斯隔離兩周嬲爆

湯告魯斯主演的《職業特工隊7》去年2月開鏡，未幾已碰上疫情被迫停工；圖為去年10月在羅馬取景，湯告魯斯跟足防疫措施，不用埋位都戴上口罩。

【明報專訊】湯告魯斯（Tom Cruise）監製兼主演、基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）執導的《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）去年初開拍以來波折重重，繼去年底流出湯告魯斯怒罵工作人員不遵守防疫規定的兩分半鐘錄音後，據派拉蒙電影發放的聲明表示，有《職工7》員工在例行檢測期間發現確診，所以劇組將停工至本月14日。有英媒指共14人確診，湯告魯斯被迫自我隔離兩周，更為此事嬲到爆。

派拉蒙電影表示，《職業特工隊7》有員工在例行檢測中確診新冠病毒，強調劇組有遵守所有防疫措施，並會持續監察最新情况。

4舞蹈員 10員工確診

據英國《太陽報》報道，正在英國拍攝《職業特工隊7》的台前幕後共14人確診。早前他們拍攝一場夜店戲，4名舞蹈員確診，另外10名幕後工作人員亦中招，其餘60人需再檢測並隔離兩周，包括男主角湯告魯斯，自周二開始已自我隔離。據悉拍攝該幕夜店戲分時，4名確診舞蹈員與湯告魯斯只有數米距離。有消息人士向《太陽報》表示，湯告魯斯對此怒不可遏，尤其他去年已警告劇組必須嚴守防疫規定。知情者稱，「這將嚴重影響拍攝，之後復工需要趕緊進度」。

去年12月英國《太陽報》公開長約兩分半鐘的錄音，據報是在倫敦片場所錄，內容是現年58歲的湯告魯斯怒罵兩名工作人員未有遵守防疫規定，在6呎範圍內擠在一起看電腦屏幕，被湯告魯斯發現，把二人鬧個狗血淋頭。湯告魯斯自稱拍攝《職業特工隊7》期間，每晚都要跟保險公司、製作人開會，就是為了保障員工的生計，並警告兩名員工，若再犯就要解僱。

兼任監製的湯告魯斯壓力不小，加上去年2月到威尼斯取景撞正當地疫情爆發，被迫叫停。7月移師英國復工，湯告魯斯獲當局豁免抵埗後要隔離14日的規定，豈料拍攝一場飛車戲又發生意外，電單車撞破布景起火，事件中沒人受傷，但花費200萬英鎊（約2000萬港元）搭建的場景化為烏有。攝製隊其後轉抵挪威繼續拍攝，為照顧台前幕後安全，斥資500萬港元租用郵輪作為工作人員的臨時居所，藉以遠離民眾。不過在羅馬拍戲期間，有12名員工確診，再次令湯告魯斯大失預算。現再次有劇組爆疫，拍攝過程一波三折，除增加成本外，能否趕及明年5月底的映期也再添壓力，難怪湯告魯斯非常不快。