《Chill Club》演唱會 逾百姜糖舉燈牌造勢 姜濤小休復出消瘦欠笑容

【明報專訊】ViuTV音樂節目《Chill Club》昨晚將舞台由錄影廠移師至旺角麥花臣場館演出,舉辦《CHILL CLUB : A New Stage》演唱會,集首屆《Chill Club 推介榜》音樂頒獎禮獲「Chill Club 男歌手」金、銀、銅獎得獎主林家謙、姜濤、陳卓賢(Ian)與女歌手金、銀、銅獎得主林二汶、Serrini及李幸倪演出。

Ian粉絲提早送生日祝福

演唱會開始前,場外聚集了約30名Ian粉絲,他們高舉燈牌,為本月9號28歲生日的Ian提早送祝福,齊聲歡呼道:「陳卓賢,生日快樂,good show!」昨晚場館容納約1100名觀眾,全場爆滿,姜濤的「姜糖」聲勢最勁,場館內逾百姜糖舉燈牌,大呼口號為姜濤造勢。8時17分演唱會開始,林二汶打頭陣出場,演唱《最後的信仰》揭開序幕,她連唱3首歌,接着林家謙、姜濤及Ian齊登場。他們合唱《The Best is Yet to Come》,全場歌迷狂呼。

姜濤自5月MIRROR演唱會後,休息了一段時間,昨晚再踏上舞台,他看似消瘦了,沒甚笑容。

之後Ian上場唱《鯨落》、《想自由》及《DWBF》,他解釋挑選《The Best is Yet to Come》合唱原因:「為什麼揀此歌?因我們3人站在台上,是上年度Chill Club選出來大家心目中的男歌手,其實還有好多upcoming、有才華、值得大家注視歌手。沒有最好,只有更好,愈做愈好,希望大家支持和留意新的歌手。」

據大會節目程序,林二汶、Ian、Serrini與姜濤各佔3首獨唱歌,林家謙與李幸倪則各唱兩首獨唱歌。不過歌手們有不同組合表演,Ian跟Serrini合唱《致姍姍來遲的你》,又有6人大合唱、女歌手合唱,林家謙則分別跟李幸倪與林二汶有合唱表演。

記者:林蘊兒

攝影:鍾偉茵