要做負責任家長 林夏薇結婚6年 煞停造人大計

【明報專訊】林夏薇於2015年成為莫太，嫁年長16年、傳身家逾20億的金融才俊莫贊生。結婚6年，林夏薇自爆崇拜老公，欣賞他博學多才。她分享夫妻關係最佳的保鮮法是足夠的相處時間，空間和信任也相當重要，「就好似一把沙，你握得愈緊，就流得愈快」。出道之初，林夏薇以「林峯堂妹」之名讓大家認識，家底豐厚，誰想到她在中央戲劇學院讀書時，經歷臨時演員階段，30元酬勞也畀人呃的辛酸史。

TVB播映中的劇集《逆天奇案》是林夏薇（薇薇）繼4年前《乘勝狙擊》後，跟陳展鵬再結戲緣演情侶，她笑稱上次合作對方還未結婚，今次再合作已為人父，感覺對方成熟不少，雖然大家分別是人父與人妻，但拍情侶戲時也不感尷尬，反而更有默契。

自認小女人 崇拜老公博學多才

劇中她演小女人角色，非常愛慕男友；現實中她一樣很崇拜老公，「屋企很多重大決定都是由老公承擔，我很尊重他的意見。老公最吸引我之處，是他很博學，什麼話題都懂，跟他一起不會有悶場，除了天文、地理、歷史、物理，就算一棵菜、一磚豆腐的價錢他都知，這是我最佩服的地方。而且他人生經歷比我豐富，經常會跟我分享，令我學識很多」。她又自認是小女人，買什麼都一定會格價，去到日本購物都一樣講價，她笑說：「我覺得這都是學識理財的一部分。」

拍親熱戲逼睇 老公嘲變態

兩人結婚至今一直恩愛如昔，薇薇認為足夠的相處時間是夫妻關係最佳的保鮮方法，疫情下更讓他們多了相處。她說早幾年兩公婆各有各忙，她忙拍劇、老公忙生意四圍飛，就算同住都甚少時間見面。當時薇薇覺得這樣下去不行，於是她毅然放棄最愛的演藝事業，暫時「息影」，將更多時間投放在家庭。直至前年在老公支持下才復出簽約邵氏，獲鼓勵繼續追夢，而且老公對她十分信任，就算有親熱戲都毋須備案，還逼老公一起看，遭對方說變態。薇薇稱老公一定不會只顧工作忽略了她，最令她感動的是，有時老公知她煮了飯，就算多忙都會回家陪她吃飯，之後再去工作或應酬，薇薇說：「其實我們都給對方幾大自由空間，最緊要是信任，就好似一把沙，你握得愈緊，就流得愈快。」

至於兩人的造人大計，薇薇表示跟老公都喜歡小朋友，但亦清楚照顧小朋友需要付出很多時間和精神陪伴，現階段兩人手頭上都有工作，不想做個不負責任的家長，故現在並非最適合的時候，「計劃永遠趕不上變化，都是隨緣啦。但我開工的時候就會暫停造人」。

做過臨時演員 30元酬勞被呃

薇薇在內地中央戲劇學院讀書，她說：「很多人以為我未捱過苦，其實無人知而已。當年為競爭一個學習機會，一個女仔跑勻多個劇組遞個人資料，遇過最不尊重的是他們連看都不看，便將資料丟下。又試過拍完一日戲無錢收，連30蚊臨時演員酬勞都被人呃，攞不到，因拍戲地方偏僻，所以不敢跟人爭論，以免有危險。這些經歷至今仍歷歷在目，所以特別有感受。但我也要多謝這些經歷，令我現在更加強大和充滿正能量。」

計劃打造自家飲食品牌

除了人妻和演員身分外，薇薇亦是老闆，自2015年進軍飲食業，至今已開設17間食肆。疫情令不少食肆難捱，她卻選擇疫市開設新店，說有危就有機。問目標是否想打造飲食王國成為「飲食界女王」？她稱沒想太多，做生意是為了學習投資，除了現有跟拍檔合資開設的食肆外，有意打造自己的飲食品牌及開拓不同的生意項目。

化妝：江中平

髮型：Ivan Lee@Headquarters

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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