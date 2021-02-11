銅纙灣派雪糕500人支持 粉絲讚193騎呢無包袱

193歌迷會成員昨日租了雪糕車在銅纙灣派雪糕，不少人拿着雪糕在193的海報前「合照」。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）推出首支派台單曲《睡到三點》，歌迷會成員昨日租了雪糕車在銅纙灣派雪糕，以及派小禮物，包括扇、紙袋、紙巾和postcard等，單是租雪糕車費用便要16,800元。未到下午一時，崇光百貨門外已逾百人排隊，雪糕車停泊在軒尼詩道，秩序良好，一小時已逾500粉絲現身支持。

不與MIRROR粉絲比較

歌迷會會長易小姐表示兩周前才開始籌備活動，須要集資，今次有300名粉絲參與，除雪糕車應援外，還買燈箱和大電視廣告。易小姐表示在《全民造星》後才喜歡193，對方開Live可獨自講足數小時，說話風趣幽默。易小姐讚193對粉絲很好，會幫手爭取福利，無論多累也會陪粉絲傾偈。MIRROR粉絲的應援也大手筆，她稱不會比較。

女粉絲陳小姐表示不是追星族，最近看193接受「小薯茄」訪問才喜歡對方，又讚193的新歌好聽，翻看他以前演出的節目，覺得他是個很努力的人。她覺得193有獨特的優點，因為騎呢故沒有包袱。又有女粉絲被193高大靚仔吸引，稱他參加《造星》時唱歌跳舞都唔得，但現在已可推出自己的單曲。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵