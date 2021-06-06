《Penthouse 3》首播收視19.5%刷新前兩季紀錄 金素妍扮癲獲緩刑

【明報專訊】韓國女星金素妍、李智雅及柳真合演的SBS電視台劇集《The Penthouse》第3季前晚首播，收視不負眾望達19.5%，刷新首兩季開播成績。承接第2季劇情，扮演奸角「朱丹泰」的嚴基俊與「千瑞珍」金素妍入獄後受盡折磨，二人設法離開。今季加入《閣樓的OPPA》溫朱莞及《女神降臨》朴浩山等實力派男星，甫登場即埋下伏線，令人期待往後發展。

《The Penthouse 3》今季改變播放模式，由以往一星期播兩集，改為逢周五播出一集，預計全劇12集，換言之如無意外要到8月20日才播大結局。前晚首播，加長至90分鐘，讓觀眾過足戲癮。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台同步收看。首集分3個部分，分別錄得16.9%、19.5%及19.1%收視，最高瞬間21.9%，超越第一二季首播成績。第一季首集最高9.2%，第二季則有19.1%。

監獄風雲 設法離開

承接第二季尾聲，首集講述嚴基俊、金素妍、柳真及尹鐘焄等人，因為謀殺及毁屍滅迹等罪行被判入獄。嚴基俊與金素妍成為囚犯後受盡折磨，前者被黑幫囚友毒打，入住同一監倉的尹鐘焄更企圖殺害他，生命備受威脅。金素妍亦被女子監獄內的黑幫打至頭破血流，還強迫原是著名女高音的她唱歌娛賓。飽受欺凌的二人設法離開監獄。

嚴基俊刻意挑釁尹鐘焄打架，再用削尖了的牙刷刺傷自己，趁在醫院治療期間偷走，並殺害李智雅的愛人朴殷碩，還揑造證據，將自己之前的殺人罪推落朴殷碩身上，並威脅大法官協助他上訴，結果嚴基俊獲判無罪釋放。金素妍則在獄中假裝患上精神病，半夜唱歌兼撼頭埋牆，最終上訴得直獲判緩刑。不過，金素妍甫離開法庭，即被李智雅及柳真綁架到懸崖邊，被二人推落崖，生死未卜。

首集緊湊 留下伏線

首集劇情緊湊，還留下多條伏線。首先，今季新加盟的溫朱莞及朴浩山，分別飾演真正的「朱丹泰」及申恩慶丈夫「劉東弼」。溫朱莞是唯一知道嚴基俊身分秘密的人，是朴殷碩死前在美國找回來的證人，令人好奇他會否跟李智雅聯手對付嚴基俊。至於朴浩山，他多年前替嚴基俊頂罪入獄，該案件似乎與多年前興建豪宅Hera Place時發生的命案有關。

另外，值得留意的是首集第一幕講述雷電擊中豪宅Hera Place，銅像倒塌壓死嚴基俊，但鏡頭隨即轉到嚴基俊在獄中睡醒的樣子。他被壓死一幕，究竟是夢還是真實，相信往後劇情會交代。

文：蘇珮欣