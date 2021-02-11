調教後MIRROR變團結 花姐怕被聯手對抗 姜濤入營喪食 被指肥腫難分

【明報專訊】男團MIRROR、經理人花姐（黃慧君）及梁祖堯昨日為ViuTV節目《調教你MIRROR》宣傳，成員之一Edan（呂爵安）因拍節目未能到場。梁祖堯稱希望能開拍第2季，花姐表示這節目令MIRROR更團結，反而她不安覺「瀨嘢」，怕12子會聯手對抗她，成員中只有姜濤睇過片，他自爆最擔心是在節目中因吃了很多，身形改變，笑言希望製作組能將他的鏡頭剪走，Stanley（邱士縉）指姜濤當時肥腫難分。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

姜濤、Lokman（楊樂文）、Jer（柳應廷）、Ian（陳卓賢 ）、AK（江𤒹生）、Anson Lo（盧瀚霆） 、Tiger（邱傲然）、Jeremy（李駿傑）、Stanley、王智德（Alton）及Frankie（陳瑞輝）均表示《調教你MIRROR》令成員更了解自己和隊友，望開拍第2季時可以出埠。

Jer指隊友化完妝扮剛起身

姜濤自爆入營首日已放下戒心喪食，問重了幾多？他說：「唔好講喇！冇磅重但肉眼可見到變化，有啲絕望嘅感覺。」Jer稱見到同房姜濤連續食三四包薯片。Jer又爆Jeremy及Anson Lo每日化完妝扮剛起身，Jer反被隊友指他最貪靚，會問成員借遮瑕膏及髮尾油，Jer解釋：「咁都不好太real，遮番少少暗瘡。」Lokman於節目爆喊，AK隨即維護他，稱Lokman沒哭，只是被黑鋒針面過敏。

12人聯合對抗失敗

對於在節目中指成員間有很多芥蒂，AK稱芥蒂來自缺乏溝通，不知道大家內心想法導致有小誤會產生，他說：「可能男仔比較爽快，之後食個飯將件事講完出來就冇事。」11名成員異口同聲表示經過這次旅程變得更齊心，有意見勇於齊心對抗花姐，Ian笑道：「對抗還對抗，但不一定成事，就算上次拍MV我們想爭取做一些事，集合12個人去對抗，被花姐的權威壓倒，我們都是失敗。」

梁祖堯認為AK改變大

花姐讚梁祖堯令MIRROR有所成長，但不可以和MIRROR一齊睇，因看了9集已喊到死，不能被他們看到自己軟弱一面。問花姐與梁祖堯覺得誰改變最大？花姐說：「我覺得姜濤有很大改變，他平時在人前好像傻吓傻吓，其實很有自己看法，現在比以前更肯講嘢。」梁祖堯認為是Lokman和AK，當中AK被指黑面很不開心，其實是真性情表現，「節目中他都有黑我面，但很快道歉，是好大的進步」。

花姐：話要就要 炒我都得啦

花姐表示調教12子後，最初有點不開心和不習慣，他們團結給了她壓力，怕聯合起來要求一些東西，她無得反抗。對於成員稱團結對抗她依然失敗，花姐解釋：「我始終都要把關，若他們話要就要，炒咗我都得啦！其實我沒有他們講到咁慈禧太后，好多時我都聽他們意見，但如果聽晒12個人意見，就會變得好冇效率，可能MIRROR要3年先出到一首歌。」

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