問准花姐 Serrini台上拖Ian合唱

【明報專訊】《Chill Club A New Stage》前晚在旺角麥花臣場館舉行，演出陣容來自首屆《Chill Club推介榜年度推介20/21》頒獎禮男女歌手金銀銅獎得主，包括林家謙、姜濤、陳卓賢（Ian）、林二汶、Serrini及李幸倪（Gin Lee）。

稱信自己不夠 休息期間睡覺打疫苗

早前在網上留言放負的姜濤，小休一陣前晚在獨唱環節一出場，即令姜糖瘋狂歡呼。身穿黑色西裝內裏真空的他，身形似比前清減，在舞蹈員伴舞下先演繹快歌《Master Class》，再惹來姜糖尖叫。姜濤唱完有感而發道：「要相信自己，前一排我可能不夠相信自己，好多謝Chill Club讓我休息一陣才出席活動。」之後首次現場演繹《孤獨病》，又戴黑帽營造神秘感唱《一號種籽》，可是似有咪嘴。

之後到林家謙獨唱環節，他化身鋼琴王子自彈自唱《一人之境》國語版《Another Day》及《Just Carry On》，並說：「四面台，正！ 通常我將少少感受放入歌曲內，希望大家透過歌曲能了解和認識我多些；亦希望我的歌帶給大家力量，去carry on新的一日。」歌迷聞言即報以熱烈掌聲。

演唱會約10時結束，部分粉絲不願離開大叫encore，過百姜糖齊聲撐偶像：「姜濤，你要相信自己，加油！」Ian和姜濤之後一齊受訪，談及小休後情况，姜濤說：「我OK，已沒事了。公司前排放了我一個星期假，主力睡覺和打了疫苗，之後可能要到外地工作。」問他打針後有否副作用？「沒有。不過我好驚打針，亦都好耐沒打過，所以好緊張，但為了家人着想和方便工作都要打。」姜濤台上又唱又跳，出現狂索氣情况，他承認很緊張：「出場前我心跳加速，還叫工作人員摸我心口，今晚緊張過之前MIRROR演唱會，因為之前有隊友陪，加上一段時間沒站台才緊張。」他解釋真空穿Deep V西裝只是想試新形象，若大家不接受下次穿回樽領衫，亦不覺自己瘦了，笑言有人叫他減肥。

本月9號28歲生日的Ian，多謝粉絲為他悉心安排連串生日應援，可惜近期太忙，未能親身去「打卡」。他透露正日生日會在工作中度過：「好開心，我可以逼多名工作人員一齊幫我慶祝。」姜濤稱仍在考慮送什麼生日禮物給好友，Ian嘲姜濤如果想不到就等下年才送。提到Serrini台上跟Ian手拖手合唱，原來Serrini預先跟經理人花姐（黃慧君）申請獲批，Ian覺得演出氣氛不錯。姜濤亦表示不介意跟Serrini拖手，若被對方摸心口，他即反應甚大嚇至後退一步，場面搞笑。

林家謙：有生之年未必開個人騷

林家謙與好友Serrini沒在台上合唱，訪問期間不時互窒搞笑鬥氣。家謙自爆演出期間遇上大災難：「彈琴時發現自己唱的key與band的key不同，降了半度，我又沒辦法叫到即刻改，唯有升半度遷就。」他擔心轉key問題而忘記歌詞，以「恐怖」形容過程，表面似沒事其實心中很抑壓。至於大家期待家謙舉行演唱會，他說除9月的拉闊音樂會，以及為其他人個唱當嘉賓外，在有生之年都未必有機會開個人騷。問如果Serrini邀他當嘉賓是否不收酬勞？家謙搞笑答：「當然不會！我也不要她肉償呀，不想玷污她。」 Serrini先後與姜濤及Ian合唱，大讚兩男可愛，聲言騷前問准花姐才敢拖Ian的手，自稱當時緊張得手心冒汗。她盼有生之年可看到家謙開演唱會，跟呂爵安（Edan）一樣上台做「鋼琴王子」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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